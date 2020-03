Le coronavirus menace fortement le salon MAGIC à Monaco

En France, le ministre de la Santé a annoncé samedi l’interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les manifestations accueillant plus de 5.000 personnes dans des lieux confinés. Dans les Alpes-Maritimes, des mesures radicales ont rapidement été prises: annulation de la foire de Nice et du semi-marathon de Cannes, report en juin du Marché international des professionnels de l’immobilier (Mipim). Quid de Monaco?

Selon une source proche du gouvernement princier, aucune annulation n’est prévue pour l’instant. "Aucun élément ou information scientifique nous pousse à annuler nos prochaines manifestations, souffle-t-on. Les événements sont donc maintenus jusqu’à nouvel ordre." À condition qu’ils respectent un certain nombre de recommandations: ne pas convier des personnes venant de zones à risque, prendre des mesures d’asepsie (nettoyage plus fréquent des locaux, mise à disposition de solutions hydroalcooliques aux entrées des bâtiments et des sanitaires, affichage des consignes et recommandations…).

"On s'inquiète énormément"

Cela dit, la situation évoluant à la vitesse de la propagation du coronavirus, le gouvernement pourrait revoir sa position dans les prochaines heures. Parmi les événements à venir du calendrier monégasque, on relève ainsi le match de basket de l’Eurocup ce mercredi 4 mars dans la salle Gaston-Médecin, où la Roca Team accueille les Russes de l’UNICS Kazan. Il y a aussi l’ouverture, le lendemain, du 4e Salon international de l’automobile sur le port Hercule, ou encore la tenue du salon MAGIC, dédié au manga, Comics, jeux vidéo et pop culture japonaise, samedi 7 mars au Grimaldi Forum.

Interrogé samedi soir, Cédric Biscay, l’organisateur de Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC), n’est pas serein: "On s’inquiète énormément. J’ai prévu de faire une annonce lundi. Tout va dépendre des décisions du gouvernement."

L’ennui, c’est que Shibuya Productions, qui organise le salon, compte sur la présence de nombreux acteurs du monde de la culture nippone. Et ça, ce ne sera pas possible puisque "nous ne pourrons pas faire venir des gens de zones à risque, comme le recommande le gouvernement. Et le Japon est désormais concerné". Cédric Biscay reconnaît au passage que 3.000 personnes – la jauge attendue pour cette édition – confinées au Grimaldi Forum, "ça présente un risque évidemment important".

Autant dire que le coronavirus risque fort de mettre le salon MAGIC 2020 K.O.!