Le Conseil départemental lance deux événements en ligne pour soutenir les artistes locaux

Un projet accueilli "avec plaisir"

Benoît Tessier, président de la Fédération des théâtres de Nice :

"Un théâtre vide, c'est très désagréable, surtout pendant la période des fêtes. Moralement, c'est dur, même si on s'y attendait un petit peu. On ne croit pas vraiment à une réouverture en janvier non plus. On se projette plus sur le printemps. Ce festival en ligne sera sans doute renouvelé, c'est une bonne nouvelles pour les compagnies et les théâtres."

"Cet événement est important pour nous. A travers une captation, on sait que des gens auront plaisir à nous regarder. Même si ça ne remplace pas le spectacle vivant. La vocation du théâtre n'est pas d'être constamment filmé. Dans une salle, y a une ambiance particulière, dure à transmettre autrement."

Medi, musicien, producteur et fondateur du label Dime On Records :

"J'ai accueilli ce projet avec plaisir. Sur la durée, ça devient très difficile de ne pas jouer. Personne n'avait envie de croire que ce serait aussi long. Là, avec Sur les Ondes 06, on se retrouver dans quelque chose qui a de l'ampleur. J'ai enregistré une session d'une heure, avec de super conditions au niveau du son. Cela me permettra peut-être de toucher de nouvelles personnes."

"Je suis de nature positive, ma musique l'est aussi. Mais en vrai, sans les concerts, on a du mal à trouver un équilibre, à tous les niveaux. Quand on produit de la musique, c'est avec l'idée de la jouer face à des spectateurs."

"Malgré tout, il faut innover. Pendant le premier confinement, j'ai fait une tournée digitale, en publiant des liens sur les pages des salles de toute la France, comme l'Aéronef à Lille, La Laiterie à Strasbourg, etc. En attendant de retrouver la scène, il faut trouver les moyens de rencontrer le public."