A Monaco, le cabaret le Billionaire s’installe à la Salle des Étoiles au Sporting

Depuis les décennies qu’il fréquente et qu’il vit en Principauté, Flavio Briatore a toujours pris Monaco pour un des laboratoires de ses concepts en Europe. "Je suis arrivé, j’ai créé le Cipriani qui n’existait pas, pareil avec Crazy Pizza, puis Cova. J’ai toujours pensé qu’il faut proposer aux touristes des endroits pour s’amuser sinon ils changent de destination."

L’un des concepts phares, le Billionaire, n’avait pas encore trouvé sa place en Principauté.

Le premier club lancé est né en 1998 sur la Cote d’Émeraude en Sardaigne, haut lieu de villégiature estival. Aujourd’hui des enseignes existent à Dubaï, à Doha, à Riyadh... et au Larvotto donc cet été, pour une poignée de soirées du 31 juillet au 22 août, de manière éphémère, à l’intérieur de la Salle des Étoiles. "Notre concept est à 360 degrés : un dîner avec un show, des danseurs, des chanteurs, des performances parmi les meilleures au monde. Beaucoup de surprises et des DJ. C’est tout à la fois : on mange, on assiste au spectacle, on s’amuse. Tout est coordonné pour donner de l’émotion et de l’énergie et que les gens ressortent en se disant « waouh » de la soirée qu’ils ont passé."

La formule est à l’essai tout le mois d’août. Et pourrait déboucher sur une installation plus pérenne quelque part à Monaco ? "Je suis sûr que nous pourrions faire une saison complète à Monaco, soutient Flavio Briatore. Pour l’heure, nous travaillons très bien avec la SBM et son président, la Salle des Étoiles est un lieu magnifique pour notre Billionaire et surtout, nous avons réfléchi ensemble pour proposer quelque chose qui n’existait pas à Monaco."