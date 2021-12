Le 13h de TF1 mène une grande enquête sur les Régions, voici les enseignements pour la PACA

Commençons par le plus important. Les Français estiment que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la deuxième plus belle région de France derrière la Bretagne (35% contre 32%) et juste devant l’Occitanie (23%). Une belle médaille d’argent. En cette période de crise sanitaire, beaucoup de Français aimeraient d’ailleurs changer de vie et la PACA se place en troisième position des régions où les Français aimeraient bien vivre, s’ils avaient la possibilité de déménager.

En se rapprochant plus près des habitants de PACA, les chiffres sont encore plus positifs puisque 91% des habitants de la région se sentent bien là où ils habitent, 88% en sont fiers, 92% sont attachés au patrimoine naturel et 76% y plébiscitent la qualité de vie. On est presque sur un sans-faute.

Creusons un peu plus, puisque 96% des habitants de PACA trouvent important de mettre en valeur les spécialités et les traditions, 76% sont attachés à la culture du vin et au savoir-faire de ses vignerons, une culture très importante dans le Var notamment. Au niveau linguistique, 64% regrettent que la pratique des langues régionales ne soit pas plus encouragée et 78% sont attachés à l’accent de la région. Oui, en PACA, on est très chauvin.

Une vraie fierté mais une inquiétude vis-à-vis de l’urbanisation et de l’emploi

La culture, le soleil, la langue, c’est bien mais ce qui rend aussi une région attractive ce sont l’emploi et l’immobilier. Dans ce cadre, 47% estiment qu’il est difficile de trouver un emploi dans cette région tandis que 88% des habitants de PACA considèrent que le prix de l’immobilier augmente fortement et pour 84%, il est difficile de trouver un bon logement. C’est donc un axe de préoccupation majeur. Une crainte que l’on peut associer à l’urbanisation puisque 83% des habitants de PACA estiment que l’urbanisation est une menace pour les paysages.

L’enquête complète est à retrouver sur le site de LCI.fr