L'avant-première française du spin-off de Suicide Squad aura lieu à Cannes, voici comment gagner des places

Terre d’innombrables tournages et patrie du Festival de Cannes, la Côte d’Azur est-elle en train de devenir la destination favorite des studios d’Hollywood pour leurs avant-premières de gala?

Quelques jours après qu’Universal eut annoncé que l’avant-première mondiale du prochain James Bond, Mourir peut attendre, se tiendrait à Monaco (le 7 avril), Warner Bros vient de choisir Cannes pour présenter Birds Of Prey, le spin-off (1) du film Suicide Squad (2016), dans lequel Margot Robbie reprend le personnage déjanté de Harley Quinn.

L’avant-première française de Birds Of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn aura lieu le 30 janvier au Palais des Festivals.

Plus de 800 personnes invitées

Une soirée événementielle pour laquelle Warner a vu les choses en grand : plus de 800 personnes, invités et gagnants de jeux-concours vivront l’expérience de la montée des marches du Palais des Festivals, dont le fronton sera recouvert d’une bâche de 300m2 aux couleurs du film.

Un véritable "festival de Quinn", dans l’esprit pop et coloré du film, avec, en plus de la projection, des animations et des jeux sur le parvis et à l’intérieur du Palais durant toute la soirée.

Pour avoir la chance de monter les marches sur le tapis jaune, le public est invité à participer à un jeu-concours sur le site festivaldequinn.com.

Réalisé par une femme, Cathy Yan, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn est le 8e film de l’univers DC (Batman, Superman, Wonder Woman).

Il met en scène Ewan McGregor, Mary Elisabeth Winstead, Jurnee Smolett-Bell, Rosie Perez et Chris Messina aux côtés de Margot Robbie.

Sortie en salles le 5 février, quelques jours après sa présentation à Cannes.