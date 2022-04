Laurence Lemarchal, au nom de son fils

Ce n’est pas dans l’ordre des choses de perdre son enfant. Ce drame, Laurence et Pierre Lemarchal l’ont vécu le 30 avril 2007 quand Grégory, 23 ans, s’est éteint des suites de la mucoviscidose. Grégory Lemarchal était un jeune auteur-compositeur de grand talent, vainqueur de la Star Academy sur TF1 en 2004 à 21 ans. Un an avant sa disparition, il remplissait la salle mythique de l’Olympia pour plusieurs concerts. Depuis quinze ans, Laurence, Pierre et leur fille Leslie, avec l’aide du conseil d’administration et des bénévoles de l’association qu’ils ont créée, œuvrent sans relâche pour continuer à aider les patients et les familles, touchés par la mucoviscidose. Alors que TF1 et TMC vont consacrer plusieurs heures d’antenne à ce combat durant deux jours (lire encadré), la mère de Grégory, Laurence, revient sur ce combat qui l’anime tous les jours depuis la disparition de son fils.

Appréhendez-vous ce week-end?

Je mesure surtout l’opportunité que c’est de pouvoir relayer notre combat contre la mucoviscidose. C’est ce qui nous fait nous lever tous les jours depuis 15 ans, c’est ce que Grégory souhaitait également. L’association et notre combat n’ont qu’un seul objectif, que l’on puisse vivre malgré la maladie. Aujourd’hui, avec le progrès, il y a une amélioration de la qualité de la vie quand on est atteint de cette maladie.

Depuis 2007, qu’est-ce qui a changé?

On a jamais eu autant d’espoir, c’est important pour les nouvelles générations. Au départ, on ne faisait que pallier car on ne pouvait pas agir sur le long terme et le seul espoir qui existait, avant 2007, c’était la greffe. Aujourd’hui on peut agir sur la protéine CFTR qui est défectueuse et se trouve à la base de la maladie. Il existe certains médicaments qui peuvent concerner 80% des malades et pour lesquels cela fonctionne vraiment, cela augmente leur durée de vie et permet de réduire l’échéance de la greffe.

En 2020, le film Pourquoi je vis, un biopic consacré à Grégory, a vu le jour.

Tout était réuni pour qu’on l’accepte car ce n’est pas forcément facile de voir quelqu’un incarner notre fils à l’écran. On avait un droit de regard car c’est aussi notre vie de famille que l’on racontait. On voulait faire passer un message de vie, d’espoir, de force. Il ne faut jamais baisser les bras. On a eu beaucoup de retours après le film, notamment de jeunes couples qui ont un enfant touché par la maladie. On a aussi été très touché par l’interprétation de Mickael Lumière qui joue Grégory, il s’est investi et a parfaitement su retranscrire le caractère de notre fils, ses valeurs.

Quels retours avez-vous du travail de votre association?

C’est notre énergie quotidienne, on est une association de proximité car on la gère nous-même. Le lien avec le milieu médical est très fort et on le mesure quand on se rend sur place. On rencontre aussi les familles, les patients, les gens. On se rend souvent aussi dans les différents centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM). Ce qui est important c’est de communiquer, de sensibiliser autour de la maladie. Pour l’association, on peut devenir bénévole, adhérent ou donateur. Sans eux, on ne peut rien faire. Tout ce que l’on a fait en 15 ans, on l’a fait grâce aux dons des particuliers. On a un devoir de bien gérer, de bien communiquer, c’est une chaîne de solidarité et tous les maillons sont importants.

Comment la mère que vous êtes appréciait le talent hors norme de votre fils?

Grégory avait l’oreille, il savait créer une mélodie. Quand on est parent, on n’est pas forcément objectif alors on l’a emmené voir une cantatrice à 15 ans quand on l’a entendu chanter pour la première fois. Il s’est passé quelque chose et il s’est découvert alors une passion pour le chant. Grégory était comme ça, bosseur, passionné, il s’est nourri de tout ça. Il voulait réussir, c’était dans son ADN. Il n’a jamais été aussi bien dans sa tête et son corps, malgré la maladie, que lorsqu’il était dans son élément musical comme la Star Academy ou à l’Olympia. Il s’est toujours demandé pourquoi il avait une telle voix alors qu’il avait cette putain de maladie. On est toujours impressionné par l’empreinte qu’il a laissée artistiquement en si peu de temps. Son message, sincère, a marqué les gens. On apprécie le fait de rediffuser ses concerts à l’Olympia car des gens qui ne l’ont jamais vu sur scène vont le découvrir en tant qu’artiste. Tant qu’on n’oubliera pas Grégory, on n’oubliera pas son message. Mathieu Faure

mfaure@nicematin.fr