L’astronaute Thomas Pesquet vedette du prochain salon "Magic" à Monaco

La liste serait pour l’heure "non exhaustive" selon les organisateurs qui promettent encore quelques surprises.

Mais la cuvée 2023 des invités fait fort. Avec notamment la venue exceptionnelle de Thomas Pesquet.

L’astronaute français participera "pour la première fois à un événement public à Monaco", note Cédric Biscay. Heureux d’accueillir l’icône Pesquet pour une conférence et une séance de dédicaces.

"Dans la pop culture, le spatial est omniprésent et ce sera intéressant d’avoir un spécialiste du sujet pour débattre sur ces questions et qui pourra apporter toute son expertise".

Le créateur d’Olive et Tom

Autre moment très attendu, la venue de Yoichi Takahashi, star de cette édition. Auteur de la série culte des années 80 dans le magazine Shonen Jump, Captain Tsubasa, connue en France sous le nom Olive et Tom. Il proposera aux fans une dédicace et un live session de dessin, "assez épique" espère Cédric Biscay.

Les compatriotes japonais de Takahashi ne seront pas en reste: Hironobu Sakaguchi, père de Final Fantasy, Ayami Kojima illustratrice de la saga Castelvania ou Koji Igarahsi, producteur de jeux vidéo et de cette même saga seront de la partie.

Comme l’actrice et chanteuse Stefanie Joosten ou le basketteur français Ronny Turiaf, champion NBA en 2012 avec les Miami Heat, qui en bon fan de manga, viendra parler de ses liens avec le sport.

Une masterclass du storyboarder de Game of Thrones

Dans un autre genre, l’historique animateur du Club Dorothée, Jacky, sera là pour donner le tempo. Tout comme l’influenceur Donovan, qui usera de sa maîtrise de la magie parmi les visiteurs.

Enfin, les amateurs se réjouiront de la venue de William Simpson. En 2011, le Britannique a été choisi pour être le storyboarder principal de la série Game of Thrones. Une partie de son travail sera d’ailleurs exposée dans le salon. Et c’est son expérience qu’il viendra partager avec les visiteurs via une masterclass pour expliquer son métier. Et il gratifiera aussi le public de quelques dessins en live!