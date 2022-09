L’Almanach 2023 de la Côte d’Azur est en vente

L’Almanach illustré de la Côte d’Azur et son arrière-pays, c’est l’indispensable de votre année 2023! En vente dès aujourd’hui, mardi 6 septembre, chez votre marchand de journaux au petit prix de 9,90 euros, vous y trouverez douze mois d’informations, d’anecdotes, de jeux et d’astuces du quotidien pour une année de détente et de plaisir.

Au rythme des saisons, laissez-vous guider à travers la Côte d’Azur d’hier et d’aujourd’hui à la découverte de ses petites communes pittoresques, de son patrimoine classé, de ses personnages illustres et de ses spécialités culinaires.