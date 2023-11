La Villa Masséna à Nice bientôt classée monument historique?

Tout le monde pensait que c’était fait depuis des lustres, or ce n’était pas le cas.

On va rectifier le tir: au dernier conseil municipal du 7 novembre, le maire de Nice et son conseil municipal ont sollicité le classement au titre des monuments historiques de la villa Masséna.

"Le site dans son ensemble" est concerné

Par villa Masséna, il faut entendre tout le site. Autrement dit, "le site dans son ensemble, qui va de la Promenade des Anglais à la rue de France, incluant le jardin, la villa – construite en 1898 – le pavillon datant de 1900 et abritant boutique et bureaux, la cour, où stationnent des véhicules", déroule Jean-Pierre Barbero, directeur de la villa-musée.

Cette demeure devenue propriété de la Ville de Nice, en 1917, à la suite de la donation de Victor Masséna, fils du prince d’Essling et père de l’actuel duc de Rivoli. Un choix assorti d’une obligation: "Que la villa devienne un musée emblématique de l’histoire de Nice et un lieu de prestige pour les Niçois."

"La signature du préfet de région est imminente"

L’assemblée municipale a voté cette demande, après le dépôt d’un dossier défendu devant la Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une dernière étape doit intervenir: "La signature du préfet de région, qui est imminente."

"Parce que tout le monde pensait que cela avait été fait. En outre, on confond souvent le classement, qui est national, avec l’inscription, régionale, qui elle avait été actée en 1975, mais uniquement pour la façade et le toit de la villa. Sauf que la donation de 1917, englobe tout le site. Là, on clarifie la situation par des actes municipaux pour être en accord avec le donateur."

D’un seul coup, la décision du conseil municipal veut créer un cocon protecteur autour de tout le périmètre. Volonté, qui avait d’ailleurs été formulée par Christian Estrosi, dans un courrier du 2 janvier, adressé au prince d’Essling. Sans pour autant renier la carte de l’innovation afin d’ancrer le musée dans le XXIe siècle via les réseaux numériques, les nouvelles technologies, le métavers.

Qu’implique un tel classement?

Il permet de sauvegarder et de valoriser ce patrimoine exceptionnel, "qui fait partie de l’identité et de la mémoire de Nice, poursuit Jean-Pierre Barbero. Il permet également de bénéficier de subventions publiques jusqu’à 50% des travaux à réaliser pour entretenir et restaurer les bâtiments et les espaces verts. Il favorise l’attractivité touristique et culturelle de la ville en offrant aux visiteurs un lieu chargé d’histoire et de beauté".

Plus concrètement? Ni la villa, ni le pavillon, ni le jardin, ni la cour ne pourront être modifiés. Cette entièreté dans la défense, inclut les salons du rez-de-chaussée: impossible d’en modifier les structures, car ce salon est considéré comme un immeuble par destination. "L’ensemble de cette réalisation a été voulu par le prince d’Essling. On ne peut pas remplacer un tableau X par un tableau Y."

Il y a le classement et l’utilisation du classement. "On peut continuer à organiser de multiples expositions temporaires, des réceptions d’autant que le donateur voulait que les salons deviennent des salons officiels, tourner des séries, des émissions et des films à condition de protéger les structures, de déplacer le cas échéant le mobilier avec des équipes habilitées à le faire et en accord avec la direction du musée."

En revanche, transformer une pièce de la villa en bureau, fut-il municipal, c’est non!

Dehors comme dedans: un lieu incontournable pour découvrir la richesse historique et patrimoniale de Nice.