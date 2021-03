La vallée de la Roya au cœur de Public Sénat

Xavier Pelletier, le préfet nommé à la reconstruction des vallées, est lui confronté à d’autres réalités. "Il faut faire attention aux autres. Ils n’ont pas besoin d’un technocrate qui vient leur donner des conseils", lâche-t-il lors de sa visite à Tende, un village déserté par un quart de sa population. Face à Séverine Lantéri, une productrice qui ne sait toujours pas si elle peut réinvestir sa maison, il semble désarmé. "On a mis notre sang dans cette maison. Je préfère être dedans et partir avec la prochaine fois, lance-t-elle. Depuis octobre, on ne sait pas où on va". "On ne vous abandonnera pas", conclut le représentant de l’Etat.

Mais les élus locaux doivent bricoler. Comme à Breil-sur-Roya où le jeune maire Sébastien Olharan a tout fait pour dresser un pont de fortune au cœur de son village détruit. Ce pont de secours de 36 tonnes a coûté près de 30.000 euros. "Il faut reconstruire en prenant en compte l’aléa climatique", déclare-t-il.

Pour ce faire, certains sénateurs espèrent amender la loi "Montagne" et, ainsi, assouplir l’exigence de la reconstruction à l’identique. Le chantier est long, le travail parlementaire considérable. "La vie qui reprend sera le signe que nous avons avancé", conclut Philippe Tabarot. La résilience des habitants, encore et toujours, pour cette vallée si durement touchée et que le reportage magnifie malgré les circonstances.

