Les nouveautés qui vous attendent au 7e festival de street art Upaint à Monaco

Derrière le festival Upaint, qui réunit chaque année à Monaco les plus grands artistes du street art, se cachent quatre noms. Alberto et Cinzia Colman, Valentina et Edouardo. Tous les quatre œuvrent depuis sept ans à l’organisation de l’événement.

Avec un capitaine de bateau à bord de ce vaisseau amiral, Anthony Alberti alias, Mr One Teas, le "street arteur" de la Principauté. Sans eux et leur volonté de fer d’ouvrir Monaco à cet art urbain, le festival n’aurait probablement jamais vu le jour.

Depuis neuf ans, les Colman via leur société Welcome Service Monte-Carlo (WSM Events) œuvrent à la réussite de l’événement. Exigeants, ils s’évertuent à trouver les plus grands, qui ont à cœur de défendre l’environnement, et à hisser toujours plus haut la qualité de ce rendez-vous.

Un coup d’essai en 2012

L’idée remonte à 2012. "Notre souhait était d’organiser quelque chose qui bouscule à Monaco, relate Alberto Colman. Notre défi c’était de faire rentrer l’interdit en Principauté. Alors on s’est lancé cette année-là au vieux Sporting d’hiver." Le dessein d’Alberto Colman est alors de faire venir le street art.

"On a posé quatre chevalets et, en prenant soin de protéger tout le site, nous avons posé quatre toiles." Quatre tableaux ont été graffés par le collectif d’artistes de Monaco de l’époque, Los Gringos. "Ils représentaient quatre visages d’enfant des quatre continents. Nous avions fait cela avec une certaine dynamique puisque nous avions placé une petite caméra qui montrait l’évolution des œuvres. Nous avons ensuite donné les tableaux à l’association MAP qui les a revendus aux enchères."

Se sont ensuite écoulées cinq longues années sans que rien ne se passe. "Cinq ans pour faire digérer le mot street art en Principauté." Jusqu’à ce que Bernard Fautrier, de la Fondation du prince Albert II, s’empare de l’idée. "Cet homme est un visionnaire. Quand il a eu connaissance de notre projet, il m’a immédiatement partagé son enthousiasme m’expliquant qu’il trouvait cette idée magnifique. C’est donc avec la Fondation du prince Albert II que nous avons lancé notre festival."

Et avec cette philosophie, celle de faire dialoguer l’art et la protection de la planète. "En vendant aux enchères les œuvres réalisées sur place, nous venions en soutien de la Fondation." Le festival "Urbain painting around the world" était né. Depuis, il ne cesse d’exister avec, chaque année, ses nouveautés.

Depuis sept années, Upaint a récolté près de 100.000 euros pour la Fondation du prince Albert II. Un festival humain qui se veut avant tout au service de l’environnement. Photo Cyril Dodergny.

Le numéro un mondial du street art

"Nous avons besoin d’un an pour mettre sur pied chaque édition", reprend de son côté Cinzia Colman. Le plus important étant le choix des artistes. "C’est notre vitrine, c’est aussi ce choix qui fait la qualité de notre festival. Pour cela, nous nous entourons de galeristes et d’artistes de Monaco pour confirmer nos décisions. Nous sommes exigeants car nous souhaitons aussi un éventail large afin de satisfaire toutes les sensibilités."

Une exigence qui a payé, l’an dernier: le numéro un mondial du street art avait fait le déplacement de New York à Monaco. "C’était pour nous une grande fierté." Aujourd’hui, les artistes sollicitent les organisateurs. "On se presse pour venir chez nous. Cela ne nous empêche pas d’aller chercher ceux qui ne nous appellent pas."

Pour Cinzia Colman, le festival est aussi là pour bousculer les idées reçues sur le monde de l’art urbain. "Contrairement aux préjugés, ces artistes sont très proches de la nature. Ils sont humbles, sympathiques et collaboratifs. Nous avons à cœur de les faire connaître. Ils sont bien loin de salir les rues! Pour nous, la richesse de ce festival, c’est aussi son humanité. Nous partageons tellement durant ces quatre journées. Des liens se nouent et des esprits s’ouvrent."

Depuis sept années, Upaint a récolté près de 100.000 euros pour la Fondation du prince Albert II. Un festival humain qui se veut avant tout au service de l’environnement.