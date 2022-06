La recette du succès? L'animateur préféré des Français, Stéphane Plaza, se confie Festival de télévision de Monte-Carlo

Stéphane Plaza est dans la vraie vie la même personne qu’à la télévision. L’agent immobilier devenu, avec le temps, animateur vedette de M6, rendu célèbre notamment pour ses émissions autour de l’immobilier (Maison à vendre, Recherche maison ou appartement, etc.) vient d’être élu pour la quatrième fois, et trois fois consécutivement, animateur préféré des Français par TV Mag.



De quoi permettre à cette boule d’énergie de savourer son rapport aux gens. À Monte-Carlo, où nous l’avons rencontré en marge d’une rencontre conviviale avec des fans au Festival de télévision, il s’est livré pudiquement mais avec sa bonhomie caractéristique sur son parcours et sa vie.

Vous voilà de nouveau animateur préféré des Français. Comment le vivez-vous?

C’est une vraie fierté car c’est le public qui choisit. Je ne suis pas récompensé par une chaîne mais par les gens de manière spontanée. Ça me fait du bien, j’ai la larme à l’œil car je suis quelqu’un de sensible et plus j’ai de prix, plus j’ai le sentiment que je réchauffe le cœur de ma maman qui est là-haut. Je suis très fier, c’est la quatrième fois que j’ai ce prix, ce n’est pas un hasard. Je suis à ma place. Donc je prends le temps d’être avec les gens, de prendre des photos, de répondre à des questions, on ne vit qu’une fois, j’ai décidé de vivre le moment présent et il est normal de donner autant aux gens.

Vous vous sentez légitime aujourd’hui?

Je ne me posais pas forcément la question à mes débuts mais quand on arrive tout en haut, on se pose toujours la question de savoir si on est à notre place ou pas. On peut être vrai, être naturel, ne pas jouer un jeu à la télévision et être reconnu. Je ne pense pas que mon style ait beaucoup changé depuis mes débuts à la télévision alors cette reconnaissance me fait du bien.

Comment faites-vous pour rester au sommet?

Je n’ai pas cette angoisse d’y rester. J’ai toujours dit que j’allais partir en étant en haut de l’affiche, je le pense toujours. J’ai plusieurs métiers, c’est une chance, je suis en bonne santé, mais je sais que je vais partir du jour au lendemain. Je vais arrêter quand le plaisir ne sera plus là. J’ai conscience que je suis un produit commercial, que je fais gagner de l’argent à ma chaîne, je ne suis pas naïf donc il faut vivre le moment présent. C’est ce que je fais en ce moment, c’est pourquoi je suis venu deux jours à Monaco, pour me faire plaisir.

Vous n’avez jamais eu envie de choisir entre la télévision et l’immobilier?

Pas pour l’instant. Parfois, ce n’est pas facile car je travaille énormément, sans doute plus que je ne l’imagine et, de temps en temps, c’est difficile physiquement. J’ai fait des choix ailleurs, sans doute en faisant une croix sur ma vie privée, peu de repos, une forme de dépendance aux émissions pour les mener au bout, du théâtre, etc. Oui, j’ai une vie un peu de vieux en dehors de mon travail (rires). J’ai une tendance à être très actif, sans doute hyperactif, je suis un homme passionné et je ne veux pas avoir de regrets. Je suis quelqu’un d’obsessionnel.

Vous êtes très fidèle à M6 mais on vient de vous voir sur France 3 dans l’unitaire Meurtres à Figeac diffusé le 18 juin dernier. Pourquoi?

Je n’ai pas d’exclusivité avec M6 donc c’est une expérience que j’ai voulue. On a eu le record d’audience de Meurtres à... alors que la série à quatre-vingts épisodes. C’est un honneur car c’est sur une chaîne qui n’est pas la mienne, ce n’est pas quelque chose que l’on m’offre en récompense. J’avais bossé comme jamais pour ce rôle car je me savais attendu. Inutile de vous dire que mon téléphone n’arrête pas de sonner depuis...



Une série? Je ne sais pas mais je pourrais le faire. Jouer un agent immobilier, forcément, ça ne m’intéresse pas. Ce qui m’a plu dans ce Meurtres à... c’est que je joue un clown blanc avec beaucoup de faiblesses et de tristesse que je ne montre pas forcément. Jouer quelqu’un de sombre, un criminel, ça pourrait m’intéresser.

Comment avez-vous fait pour ne pas attraper la grosse tête?

J’ai eu la chance que le succès arrive sur le tard. à 20 ans, je pense que je serai devenu un bon con (rires). J’ai de l’expérience et je mesure qu’on est tous égaux au départ, juste que certains ont plus d’aura, prennent plus de risques, travaillent plus, provoquent la chance aussi.