"La radio est sans doute moins anxiogène": Thomas Sotto, la voix du soir de RTL, se confie

C’est un homme fatigué mais heureux au bout du fil. Thomas Sotto, 47 ans, profite enfin d’un peu de repos après un tunnel depuis septembre. Entre deux sorties de raquettes à la montagne, l’animateur recharge ses batteries et revient sur cette année écoulée un peu particulière. Animateur de la tranche du soir sur RTL entre 18 heures et 20 heures mais aussi de Vous avez la parole, l’émission politique de France 2 qu’il co-anime avec Léa Salamé, l’homme féru de tennis ne s’arrête jamais.

Comment anime-t-on une émission de radio dans cette époque si particulière ?

On est face à une actualité mono thématique qui bouffe tout le reste depuis près d’un an. Et pour reprendre une formule consacrée récemment, on est près de soixante-six millions d’épidémiologistes en France. (Rires) Pour ne pas se laisser submerger par cette vague de morosité, on a pris l’habitude d’aller chercher les meilleurs scientifiques pour nous expliquer les choses. Ce n’est pas une honte de dire : “Je ne sais pas”. C’est en tout cas moins grave que de dire une connerie. Mais ce n’est pas facile d’être bouffé par la crise sanitaire, il faut être volontariste pour proposer une émission qui aborde d’autres angles. C’est vital. Dans une crise aiguë, le label confiance n’est pas partout et surtout pas sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie reconnaissance de notre travail. La radio est sans doute moins anxiogène, moins “putaclics” aussi. On a la puce d’Amandine Bégot qui permet de traiter d’un autre sujet puisqu’on part de la date du jour et on essaie de souvenir ce qui s’est passé à la même date il y a 100 ans, 50 ans, 10 ans...

Quel est votre rôle ? Je suis le chef d’orchestre mais j’ai absolument besoin de mes musiciens pour que la tranche horaire fonctionne.

Quelle est l’importance de cette tranche horaire justement ? Elle a un rôle stratégique. C’est une case dans laquelle le temps long est possible, ce qui n’est pas le cas d’une matinale où tout est rythmé. On peut se permettre de casser une grille dans un 18 heures-20 heures et d’y mettre des séquences plus longues, les invités y sont très sensibles d’ailleurs. Ce n’est pas la même énergie que le matin. Vous accompagnez les gens chez eux, sur le retour du travail, souvent. Alors vous avez envie de mettre plus de convivialité à l’antenne. C’est encore plus important en ce moment où les gens sont au fond du sac. Mais on ne leur cache pas la vérité pour autant. Disons que la tranche est plus détendue qu’une matinale. On a le sentiment que la confiance en la radio est revenue. Dans une crise aiguë, le label confiance n’est pas partout et surtout pas sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie reconnaissance de notre travail. La radio est sans doute moins anxiogène, moins “putaclics” aussi.

Quels rapports avez-vous avec les réseaux sociaux ?

Je vais être très franc, je n’en ai rien à foutre. Je consulte Twitter comme canal d’informations, notamment pour les sites de presse quotidienne régionale car l’information remonte très vite. Mais en tant que canal d’opinion, je fuis de plus en plus Twitter. Surtout avant et après les émissions politiques sur France 2. Ce vomi de haine ne m’intéresse pas, surtout quand il émane de gens cachés derrière un ordinateur. La critique est importante et constructive, pas la haine gratuite. J’ai mis beaucoup de distance avec Twitter.

Vous faisiez référence à votre émission politique animée avec Léa Salamé, comment jugez-vous la scène politique à un an des Présidentielles ?

La campagne présidentielle sera forcément différente en raison de la crise sanitaire. Aujourd’hui, à part un duel Emmanuel Macron/Marine Le Pen, c’est le brouillard. Mais il faut se souvenir qu’un an avant les élections de 2017, on imaginait déjà François Fillon en président. Il y a une forme de dramaturgie autour de cette élection qui s’annonce. Et beaucoup d’incertitudes.

Vous faites de la radio, de la télévision mais aussi de la présentation de JT, qu’est-ce qui vous plaît le plus ?

Je fais le même métier mais de manière différente, avec une gymnastique différente. Mais le plaisir initial reste le même.Comment avez-vous traversé cette année depuis l’arrivée du Coronavirus ?Je suis épuisé psychologiquement. On a vécu la même année que tout le monde, on a brassé cette actualité tous les jours avec parfois un enchaînement avec le terrorisme, c’est éprouvant.

On est bien loin de votre bouffée d’oxygène aperçue avec la sortie de votre premier livre consacré... à Roger Federer.

J’ai pris ça comme une quête du plaisir, c’est ma boussole dans la vie. Je ne me sentais pas forcément légitime pour le faire et j’avais la même sensation que le réalisateur la veille de la sortie en salle de son film. On s’expose médiatiquement quelque part. Il y avait aussi cette notion de cap ou pas cap ? Et puis j’ai eu envie de le faire, c’était un one shot. Je n’ai pas trouvé d’idées pour autre chose, ça mature mais ce n’est pas encore là.

Comment vous videz-vous la tête ?

Je suis un mordu de ski alors je m’adapte. Je découvre les sorties en raquettes et ça me plaît. Je m’occupe aussi de mes deux enfants. Je ne peux plus profiter de mes amis comme avant car je suis très attaché aux règles sanitaires, je suis un ayatollah de la distanciation sociale car j’estime que l’on doit donner l’exemple. Sinon je profite du retour de la saison de tennis pour en regarder au maximum même si les stades vides sont d’une tristesse infinie... Comme tout le monde, les plaisirs partagés me manquent. C’est aussi ça que j’aime à la radio, on a créé une sorte d’intimité. Cette crise nous a sans doute permis de regagner la confiance des auditeurs que l’on avait perdue avant...

RTL Soir, du lundi au vendredi de 18 h à 19 h 30 sur RTL.