La princesse Charlène invitée surprise du manga made in Monaco "Blitz"

Un exemple de soft power

Déjà présente au Japon, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et au Québec, la série monégasque Blitz s’invite chez l’Oncle Sam! Un contrat a en effet été finalisé cette semaine avec un éditeur américain. La commercialisation débutera dès la fin de l’été prochain outre-Atlantique. "C’est rarissime pour un manga qui ne vient pas du Japon", s’étonne encore Cédric Biscay, scénariste et père de Blitz.

Bien que les sociétés monégasques ne puissent pas vendre via des plateformes comme Amazon - qui ne disposent pas d’un agrément APCR [Autorité de Contrôle Prudentiel de Résolution, ndlr] - depuis la Principauté, Blitz voyage donc bien. Très bien même.

La série, qui fête tout juste ses deux ans, a ainsi été au cœur d’un événement au Pavillon Monaco lors de l’Exposition universelle de Dubaï et, surtout, est diffusée en ligne au pays du manga, le Japon, via la référence du genre, la revue Shonen Jump. Rarissime encore.

Succès sans frontières

Des contrats viennent également d’être signés avec le Royaume-Uni et l’Australie, et un plan d’expansion est en cours en Europe. "Ce qui est dingue, c’est que généralement cinq épisodes d’une série ne suffisent pas pour se faire une idée, nos partenaires prennent un risque."

Risque de plus en plus mesuré. En France, le tome 1 vient de franchir la barre des 20.000 exemplaires vendus, notamment grâce à des choix audacieux dans la chaîne de distributeurs.

Outre les librairies partenaires et la FNAC, Blitz est ainsi disponible dans le réseau Nature et Découvertes. "C’était un one shot au début et puis il y a eu pas mal d’engouement et ça marche bien. Ils veulent même refaire un coffret pour Noël prochain."

Quel exemple de soft power à la monégasque!