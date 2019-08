La pop russe débarque ce mardi à Monaco avec le Russian Music Festival

Alors après le concert de Stas Mikhaylov (le chanteur russe le mieux payé) l’été dernier, dans le cadre du Sporting Summer Festival, cette année c’est tout un festival de la musique russe qui s’installe sous le chapiteau de Fontvieille.

Le Russian Music Festival démarre ce mardi et proposera trois soirées dédiées aux tubes venus du froid, après avoir ambiancé Abu Dhabi et Dubaï cet hiver.

Au menu de ces incroyables concerts, des poids lourds de la musique slave, comme le groupe de rock Leningrad. Réputé pour être le groupe le plus connu de Russie, son leader Serguei Chnourov était troisième célébrité la mieux payée du pays selon le classement Forbes 2016, avec 10 millions d’euros de revenus pour cette seule année.

Fondé en 1997 le groupe n’a jamais cessé de tourner. Sur Youtube, ils représentent un véritable phénomène: la plupart des clips dépasse les 40 millions de vues, l’un d’entre eux caracole même à 147 millions. Plutôt bien implantés auprès de la population russophone de la région, ils étaient en concert à Nice en 2017.

Le 14 août, les chanteuses Elena Temnikova et Loboda seront sur scène. Le 15, ce sera le tour des chanteurs Emin ou encore Dima Bilan, qui a été jury à The Voice Russia et qui a remporté le concours de l’Eurovision en 2008.