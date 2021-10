La plateforme de jeux video Roblox en panne pour Halloween

Le populaire site de jeux video Roblox commençait à restaurer très progressivement son service, après une panne de deux jours qui a privé des millions de joueurs d'accès à la plateforme de création de jeux en ligne pour le week-end d'Halloween.

"Nous avons identifié la cause première et la solution", a annoncé la plateforme collaborative basée en Californie dimanche sur Twitter indiquant "travailler à remettre les choses en ligne".

"De retour bientôt"

Dimanche après-midi, Roblox a indiqué "remettre progressivement les régions en ligne", alors que la panne dure depuis vendredi. Sur le site inerte de Roblox, on pouvait lire: "On s'attelle à rendre les choses encore mieux. De retour bientôt".

Dans une déclaration au magazine The Verge, Roblox a confirmé que sa plateforme n'était pas en panne à cause d'une "intrusion externe". "Nous pensons avoir identifié une cause interne sous-jacente de la panne, sans signe d'intrusion externe", a indiqué un porte-parole.

33 millions d'utilisateurs

La plateforme se targue d'être fréquentée par quelque 33 millions d'utilisateurs --dont la moitié sont âgés de moins de 16 ans--, pour jouer à des milliers de jeux mais aussi pour devenir des créateurs de jeux vidéo qui sont ensuite partagés, voire vendus sur le service.

Sur le modèle de YouTube et ses youtubeurs, Roblox est aussi une plateforme qui rémunère, par micro-transactions, ses créateurs de jeux, en herbe ou plus sophistiqués. Introduit en Bourse à Wall Street en mars à 70 dollars l'action, le titre Roblox valait 84 dollars à la dernière clôture vendredi, représentant une capitalisation de 48 milliards de dollars.