La Monte-Carlo Fashion Week confirmée du 14 au 18 mai

"Une chose est certaine, nous ne changerons pas nos dates. Mais, pour l’heure difficile de dire ce que nous pourrons faire en présentiel" explique Federica Nardoni Spinetta, créatrice de l’événement et présidente de la Chambre monégasque de la mode.

"Les marques ont envie de venir en Principauté, mais personne ne sait quelle sera la situation sanitaire et si tous les invités pourront voyager. Alors cette édition 2021 sera certainement hybride avec des événements en live on l’espère, et des moments numériques, comme notre concours qui se tiendra en digital".

En effet, dès ce lundi et jusqu’au 15 avril, les candidatures sont ouvertes pour participer à la deuxième édition du MCFW Sustainable Concours.

Les designers à tendance green peuvent envoyer une courte vidéo (via https://www.chambremonegasquemode.com) pour évoquer leur vision d’une mode éthique et innovante qui sera soumis à un jury de professionnels.

Et la marque la plus écologique sera récompensée en mai. L’an dernier, pour la première édition, l’enseigne mexicaine Desserto qui crée du cuir vegan à partir de cactus, avait été consacrée.

L’idée entre dans la philosophie de cette Fashion Week monégasque qui, à l’aune de sa première décennie, s’inscrit encore davantage comme un rendez-vous centré sur l’eco-durabilité dans l’univers du textile, en se voulant un étendard d’une mode responsable.

"Notre volonté est de continuer dans le sillage d’une attitude de plus en plus vertueuse qui investit toute la chaîne d’approvisionnement de la mode et qui peut trouver à Monaco sa vitrine idéale".