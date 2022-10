La ministre de la Culture de passage à Châteauvallon

Elle était vendredi, passée à la Villa Noailles, à Hyères, saluer les créateurs du 37e Festival international de mode, de photographie et d'accessoires, avait même assisté au défilé le soir-même, au Salin des Pesquiers. C'est en toute discrétion que la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a profité de son séjour dans le Var, et plus particulièrement dans la métropole pour se rendre, samedi, à Châteauvallon à Ollioules. Invité par Charles Berling, directeur de la Scène nationale Châteauvallon-Liberté, la ministre a visité les installations guidée par le comédien et directeur, accompagnée de la directrice de la DRAC PACA Bénédicte Lefeuvre. La ministre s'est montrée particulièrement intéressée par le site, son implantation et son organisation. Elle a par ailleurs tenu à échanger avec l'ensemble des personnels présents au cours de sa visite.

Rima Abdul-Malak n'a pas manqué de rappeler le soutien constant apporté à la Scène nationale Toulon-Liberté, comme le rôle vital des théâtres pour le dynamisme des territoires et pour le vivre ensemble.

La visite à laquelle ont pris part le maire d'Ollioules, Robert Bénéventi, le président de la métropole TPM Hubert Falco entre autres, a été suivie par une visite de l'Hôtel des Arts, à Toulon. L'Hôtel des Arts qui abrite jusqu'au 30 octobre prochain, l'exposition Intérieurs Modernes (1920 - 1930), la collection design du Centre Georges Pompidou.