La Maison de la Vierge accueille un concert en Terre insolite

Ils étaient encore nombreux, hier matin, à répondre à l’appel du conservatoire de Menton pour une escapade musicale mystère !

Plus de cent cinquante mélomanes de tous âges se sont ainsi présentés aux alentours de 10 heures devant l’institution pour partir à la découverte d’un lieu secret, mais devant remplir toutes les promesses d’un récital intitulé « Entre Swing et classique ».

Accueillis par Sœur Clara

Direction la chapelle des sœurs Missionnaires donc pour cette joyeuse troupe, qui emprunta la rue des Sœurs-Munet sous un beau soleil d’hiver à l’occasion de cette nouvelle édition de « Concert en terre insolite », organisée cette fois à la Maison de la Vierge.

Et cet instant de partage musical s’est d’abord concrétisé par l’accueil chaleureux de Sœur Clara et de l’ensemble de la congrégation des Missionnaires catéchistes du Sacré-Cœur installée dans la cité des citrons. Avant de découvrir le programme proposé : la « Marion’s suite » de Raymond Guiot et la « Suite pour flûte et piano » de Claude Bolling.

Deux œuvres répondant pleinement à l’esprit du lieu, interprétées brillamment par Philippe Brassoud à la contrebasse, Guillaume Daniel à la flûte traversière, Philippe Giroud au piano et Julien Solliet à la batterie.

Et c’est sans surprise que l’auditoire, enchanté par la magie de ce moment, salua - au terme d’une représentation d’une heure - d’un tonnerre d’applaudissements la performance et le talent des quatre professeurs de l’institution mentonnaise.