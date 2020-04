La gigantesque F(ê)aites de la Danse à Monaco est annulée

Ce n'est pas demain que la nouvelle place du Casino pourra démontrer son utilité en matière d'accueil de grands événements. Ce jeudi matin, comme l'on s'y attendait, la deuxième F(ê)aites de la Danse, qui devait avoir lieu le 4 juillet prochain au coeur de Monte-Carlo, a été annulée.

Dans une lettre ouverte adressée à la presse, Jean-Christophe Maillot, chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo, l'a officiellement confirmé. La mort dans l'âme.

"Au regard de la situation actuelle, c'est avec beaucoup de tristesse que Messieurs Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l'Intérieur, ]ean-Luc Biamonti, président-délégué de la Société des Bains de Mer, et moi-même, avons le regret de vous annoncer l'annulation de la F(ê)aites de la Danse, écrit-il. Cette annulation est, comme vous l'imaginez, la conséquence des décisions liées à la crise sanitaire du Covid-19 qui répondent à la nécessaire protection du public et des artistes."

"Ceci nous affecte profondément"

Un sacré coup dur pour la Principauté, tant le succès de la première édition de cet événement exceptionnel, en juin 2017, avait été considérable, réunissant quelque 28.000 personnes, professionnels et grand public, venues célébrer la danse.

Mais alors, quand aura lieu la 2e F(ê)aites de la Danse ? "Dès que la situation nous le permettra, nous vous ferons part d'une éventuelle date de report", indique Jean-Christophe Maillot. Après la première édition, Jean-Christophe Maillot avait fixé au 4 juillet 2020 la deuxième édition d'un événement qui devait ensuite revenir tous les deux ans.

Le chorégraphe-directeur des Ballets de Monte-Carlo assure qu'il fera son possible: "Croyez bien que ceci nous affecte profondément. Nous ferons tout notre possible afin de vous retrouver et de partager à nouveau, ensemble, ces moments mémorables qui nous ont permis d'unir le public, les artistes, les danseurs et les professionnels du spectacle."