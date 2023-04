La famille de Bernard Tapie outrée par la série Netflix consacrée à la vie de l'homme d'affaire

Laurent Lafitte, incroyable de ressemblance avec "le Boss", Fabrice Lucchini, Camille Japy… La plateforme américaine a une nouvelle fois mis le paquet pour produire sa prochaine série tête d’affiche en France, sur la vie de Bernard Tapie. La sortie, prévue le 13 septembre, fait déjà beaucoup parler.

Pour Netflix, "Tapie" est une mini-série qui retrace le destin romanesque d’un personnage hors du commun.

Dans la bande-annonce, l’homme d’affaires décédé en 2021 d’un cancer est dépeint ainsi: "Businessman, homme politique, arnaqueur, patron de l’Olympique de Marseille, chanteur…".

Appel au boycott

De quoi faire bondir sa fille Sophie sur les réseaux sociaux. À plusieurs reprises, elle a publié sur Instagram son désaccord, appelant au boycott. "Tapie l’arnaqueur. Sachant qu’il avait verbalisé avant sa mort qu’il était contre cette série… Comme quoi, l’irrespect n’a pas de limite".

En 2021, sa veuve s’était exprimée sur RTL à ce sujet, rappelle BFMTV. "La personne qui a fait cette série était venue voir Bernard et il lui avait dit: Non, si quelqu’un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent".

Si le clan Tapie fait bloc contre Netflix, s’insurgeant d’autant plus que l’un des créateurs de la série est Tristan Séguéla, fils de Jacques, un des amis de Tapie, le scénariste, Olivier Demangel, nie tout manque de respect: "Ce sera un biopic sur l’homme, plus libre qu’un biopic des faits, avec une part de subjectivité très forte. C’est notre regard sur sa trajectoire. On n’a pas cherché à avoir son aval ou son avis".