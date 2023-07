"Je voulais que l'on puisse observer ce site depuis la mer": entretien avec la designer Cécile Barani, l’invitée d’Eileen Gray à Roquebrune-Cap-Martin

La première fois qu’elle a mis les pieds chez Eileen Gray, elle avait 4 ans. La villa n’avait pas encore été rénovée et son (grand) architecte de papa avait été mobilisé pour y participer. La piste en terre qui chemine, les essences méditerranéennes et le bruit de la mer... ça l’avait marquée. Cette maison, son jardin, ses grands escaliers: leur souvenir avait laissé une trace aux contours un peu flous, lovée dans sa mémoire. Elle se rappelait plus nettement de Magda et de l’Etoile de Mer, du cabanon accolé. Mais elle n’y était jamais retournée.

Et puis il y a eu cet "appel à manifestation d’intérêt", cette invitation à créer, à investir un site ou un monument et à l’inscrire dans son époque. Une initiative du ministère de la Culture dans le cadre du programme artistique Mondes Nouveaux, auquel participe le centre des monuments nationaux et le conservatoire du littoral. Cécile Barani, designeur, y a répondu. Depuis Paris. Ciblant spécifiquement Cap Moderne, à Roquebrune Cap-Martin, E-1027 et les réminiscences de l’enfance.

Quand démarre l’aventure du mobilier que vous avez dessiné pour la villa Eileen Gray?

J’ai répondu à l’appel en 2021. J’ai d’abord rédigé une lettre d’intention. On pouvait proposer un projet qui s’accorderait à n’importe quel lieu concerné par l’opération. Mais j’aime créer pour un site. Je ne conçois jamais de mobilier hors contexte. Et j’avais très envie de travailler pour la villa E-1027.

Vous avez, en prime, des attaches fortes ici?

Mes grands-parents vivaient à Roquebrune. J’ai forcément un attachement sentimental. Je suis née à Nice et mes parents y vivent toujours. Mon père travaille entre Nice et Paris, ma mère est scénographe et travaille à Nice. Ma sœur, architecte d’intérieur, et moi sommes à Paris.

Quel est votre créneau, en matière de design?

Je suis à mon compte depuis 2016 et j’ai toutes sortes de projets. Je travaille avec des archis sur du mobilier sur-mesure mais j’ai aussi des missions particulières comme la conception d’enceintes pour une marque suisse. J’ai également dessiné l’épée d’académicien de mon père [remise en 2022 par Aurélie Fillippetti, alors ministre de la Culture, Ndlr]. J’aime l’échange avec l’industrie, le privé, l’espace.

"C’est un site tourné vers la mer. Je voulais inverser ce regard et que l’on puisse l’observer depuis la mer." Photo DR.

Vous travaillez en famille?

Avec mon père, ma mère et ma sœur, nous collaborons régulièrement. Mon père est sur de la très grande échelle, ma mère est sur l’espace, ma sœur Léa a un profil très technique, avec des outils intéressants pour avancer et se projeter dans un projet. Moi, je suis dans l’objet. On se comprend, on se complète, on se chevauche. C’est toujours très naturel. Dans le secteur, on travaille sur le village Charlot, à Beausoleil par exemple.

La démarche pour la villa, c’est encore autre chose...

C’est un site tourné vers la mer. Je voulais inverser ce regard et que l’on puisse l’observer depuis la mer. J’ai imaginé une sorte de radeau, avec des rondins de bois, que l’on pourrait atteindre en canoë par exemple. Mais pour des raisons de sécurité, ça n’a pas été jouable. J’ai alors réorienté les choses à l’échelle du corps en proposant du mobilier.

Des pièces modulables, installées dans le jardin...

Ce sont des modules de liège, attachés par des cordes, qui évoquent la terre et la mer. Ils vont réagir avec leur environnement, puisqu’en extérieur, et vraiment vivre avec le lieu. Bain de soleil, fauteuil pour un ou deux, table d’appoint... tout est possible rien qu’en les manipulant. Ils sont, pour l’heure, un peu lourds mais l’idée c’est de peaufiner encore. Pourquoi pas avec de l’alvéolaire... Mon objectif, c’est de continuer à les développer et à les rendre très aboutis.

Cécile Barani Photo DR.

Le liège, c’est naturel... et ça flotte. Avez-vous vraiment renoncé au radeau?

Non, absolument pas. Les choses ont évolué et démontrent qu’un projet n’est jamais terminé et, surtout, qu’il n’est jamais celui que l’on avait envisagé au départ. Mais ce souhait d’admirer la villa E-1027 depuis la mer, on va le réaliser en septembre. On va mettre un des éléments à l’eau et quelqu’un s’y installera. Il y aura un shooting photo et donc des images qui viendront étayer ma présentation.

Et après?

J’aimerais que les pièces restent sur place mais ce n’est pas ce qui est prévu. Peut-être que nous aurons quand même des discussions autour de la possibilité qu’elles ne quittent pas la zone... On va voir.

Antide Viand, Cécile Barani, Elisabetta Gaspard et son équipe de Cap Moderne. Photo DR.