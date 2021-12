La collection "Crime à..." de France 3 pose ses quartiers à Biot pour un épisode

Florence Pernel est une habituée des franchises à succès, que ce soit dans Le juge est une femme, Les Steenfort, maîtres de l’orge, ou Mes amis, mes amours, mes emmerdes... Mais avec la collection Crime à... débutée en 2014 et qui, ce mardi soir, propose son neuvième épisode, l’actrice est de nouveau au bon endroit, au bon moment. Cette fois, c’est à Biot que son personnage d’Élisabeth Richard, une vice-procureure atypique, enquête. Un tournage marquant au cœur du village azuréen, à tel point que l’actrice est tombée sous le charme de Biot.

Crime à... connaît son neuvième épisode, c’est une franchise qui marche.

Je me suis attachée dès le départ à cette fiction. Je trouvais le principe sympa, ce n’est pas vraiment une série, c’est plutôt une collection avec un rendez-vous annuel. Et puis, je suis très attachée à Guillaume Cramoisan et Lola Dewaere qui me donnent la réplique depuis quatre épisodes maintenant.

Comment donne-t-on du relief à un personnage récurrent?

J’essaie, essentiellement, de lui apporter un peu de ma personnalité. Le rythme fait que l’on n’a pas forcément le temps de développer sa vie car on se concentre sur l’enquête, l’histoire prend souvent le pas sur les personnages. Mais Élisabeth Richard est un personnage haut en couleur, alors il faut se faire plaisir. Sur celui-ci, comme on était sur la Côte d’Azur, j’ai accentué son côté décalé, j’ai joué le jeu à fond avec cette veste un peu colorée qui tranche avec l’image que l’on a d’une vice-procureure.

Le tournage a eu lieu en mars, quels souvenirs en gardez-vous?

Je connais bien la Provence pour avoir été à l’école à Cavaillon, puis à Marseille. Je connaissais moins Biot et j’ai été surprise par la beauté du village. Il y a une vraie vie quotidienne, on n’est pas un village santonnifié, presque transformé en carte postale ou en musée pour les touristes. Biot a une vie de tous les jours, des commerces, des habitants qui se connaissent tous. Il y a un vrai cœur de vie et les habitants fleurissent leur village et en prennent soin de manière très authentique. Tout est naturel... Ce genre d’endroit est précieux.

L’épisode nous entraîne aussi dans un endroit très réputé à Biot: une verrerie...

Avant de me lancer dans le cinéma et la télévision, j’ai été pendant quatre ans brocanteuse professionnelle, avec mon petit camion, etc. J’étais spécialisée dans la drouille. Et du coup je connaissais forcément le verre soufflé typique de Biot, c’est très recherché. Pouvoir tourner dans un tel endroit, si beau, voir les artisans travailler le verre, c’est quelque chose d’exceptionnel. C’est typique.

Quelle a été votre première pensée quand on vous a proposé de tourner à Biot?

J’ai immédiatement pensé au soleil (rires). Et puis ce sont les couleurs méditerranéennes, j’ai pu me balader à Nice durant le tournage, c’est une région fabuleuse. C’est l’avantage de cette collection, on découvre des coins magiques. Quand nous avions tourné dans l’Aubrac ou en Lozère, j’ai découvert des endroits méconnus.

Ce sont des lieux authentiques, avec un ciel clair, des paysages désertiques. Je n’ai jamais vu des couchers et levers de soleil aussi beaux que là-bas. C’est pur, lumineux. Cette série permet de voyager et c’est parfait, d’ailleurs le prochain épisode sera encore tourné pas loin de chez vous puisque nous irons à Ramatuelle en février 2022. Je pense que le lieu est un personnage à part entière de la collection et contribue à son succès. Cela donne un côté authentique à la série.

Qu’est-ce qui vous plaît dans un projet?

L’histoire que ça raconte, le rôle que l’on me propose. Récemment, j’ai joué dans Service volé, encore tourné pas loin de chez vous, à Saint-Tropez, où j’étais la mère d’Isabelle Demongeot jouée par Julie de Bona. C’est une femme dans le déni et son déni a eu des conséquences dramatiques dans sa famille. On me donne souvent le bon Dieu sans confession avec mon sourire, et c’est bien, de temps en temps, de jouer des personnages ambivalents. Cette zone grise est dure à gérer mais plus les personnages sont complexes, plus c’est sympa à jouer. Élisabeth Richard, derrière son sourire, n’a pas beaucoup de certitudes car on sent que la solitude d’être veuve lui pèse. On le voit notamment dans l’épisode de Biot... mais je n’en dis pas plus (rires).