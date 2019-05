La cérémonie et le film d'ouverture du Festival de Cannes 2019 seront projetés en direct au cinéma

Vous n'avez pas d'invitation? Ce n'est (presque) pas un problème, vous pourrez quand même assister de loin au début de la 72e édition du Festival de Cannes.

"Le soir de l'ouverture du Festival de Cannes, plus de 550 salles de cinéma à travers tout le territoire, y compris dans des petites villes ou dans des zones rurales, vont pouvoir assister non seulement à la cérémonie d'ouverture présentée par Édouard Baer mais aussi découvrir le nouveau film de Jim Jarmush", a indiqué Xavier Lardoux, directeur du cinéma du Centre national du cinéma et de l'image animée, interrogé ce mardi 7 mai sur France Inter.