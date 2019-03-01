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      Voici à quoi devrait ressembler le pavillon de Monaco à l'exposition universelle...

      L’atelier Folon, un lieu suspendu dans le temps ouvert au public à Monaco

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      Le prolifique Choeur philharmonique de Tokyo débarque à Monaco

      L’opportunité Dubaï 2020 Un pavillon exemplaire à bâtir

      PAR CEDRIC VERANY Mis à jour le 01/03/2019 à 10:04 Publié le 01/03/2019 à 10:04
      Mis à jour le 01/03/2019 à 10:04 Publié le 01/03/2019 à 10:04
      L’histoire de la dynastie des Grimaldi sera mise en avant dans une salle kaléidoscopique.

      L’opportunité Dubaï 2020 Un pavillon exemplaire à bâtir

      Par CEDRIC VERANY Le 01/03 à 10h04 MàJ 01/03 à 10h04

      L’équipe de Monaco Inter Expo vient de dévoiler le pavillon et le projet de la Principauté pour l’Exposition universelle aux Emirats en 2020, qui mettra en avant les atouts du pays

      Un diamant brut jaillissant dans le désert. Voilà l’impression que donne le pavillon imaginé pour être la maison de Monaco à l’Exposition universelle de Dubaï en 2020.

      À 600 jours de l’ouverture de cette grand-messe internationale, le projet de la Principauté a été présenté au souverain et à une kyrielle d’officiels, mercredi soir à l’hôtel Hermitage.

      En termes d’exposition universelle, Monaco n’en est pas à son coup d’essai. « Le pays participe depuis 150 ans, avec une…

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