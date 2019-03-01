L’opportunité Dubaï 2020 Un pavillon exemplaire à bâtir

Un diamant brut jaillissant dans le désert. Voilà l’impression que donne le pavillon imaginé pour être la maison de Monaco à l’Exposition universelle de Dubaï en 2020.
À 600 jours de l’ouverture de cette grand-messe internationale, le projet de la Principauté a été présenté au souverain et à une kyrielle d’officiels, mercredi soir à l’hôtel Hermitage.
En termes d’exposition universelle, Monaco n’en est pas à son coup d’essai. « Le pays participe depuis 150 ans, avec une…
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