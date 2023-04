L’historien Philippe Collin, à France Inter depuis 25 ans, décrypte le succès des podcasts historiques

Mettre la main, ou plutôt l’oreille, sur un podcast signé Philippe Collin et son équipe est l’assurance d’en prendre pour dix heures. Littéralement. Historien de formation mais également sur les ondes de France Inter depuis près de vingt-cinq ans, Philippe Collin a pris un virage incroyable en 2021 en proposant, sous forme de podcasts de plusieurs épisodes, des portraits de personnages historiques célèbres: Napoléon, Molière, Cléopâtre, Léon Blum, Philippe Pétain et, plus récemment, Jean-Marie Le Pen. Pédagogiques, précis, fouillés, faciles d’accès, les podcasts de Philippe Collin ne sont pas des fiches Wikipédia lues mais des mises en perspective de personnages historiques dans une époque afin de mieux comprendre notre passé mais aussi notre présent. Alors que la prochaine série, consacrée à Simone de Beauvoir, devrait arriver le 16 mai, Philippe Collin rembobine le fil de sa propre histoire.

Comment est née cette envie de raconter sur près de dix heures des personnages historiques?

Je suis historien de formation et cela sonne comme un retour aux sources. J’ai énormément travaillé sur le XXe siècle et cela fait un moment que je suis sur les ondes de France Inter et j’ai suggéré, il y a 2-3 ans, que je souhaitais renouer avec l’Histoire sur les ondes. Cela tombait sur le deux-centième anniversaire de la mort de Napoléon et France Inter m’a alors proposé d’en faire un long format et il se trouve que ce premier modèle a très bien marché, il contenait neuf épisodes, soit près de neuf heures d’écoute. On s’est ensuite lancé en déclinant l’aventure sur différents personnages: Cléopâtre, Molière, Léon Blum, Philippe Pétain, Jean-Marie Le Pen et Simone de Beauvoir, la prochaine série, sera en ligne à partir du 16 mai.

Êtes-vous surpris de l’accueil du public?

Je suis surpris que des gens soient capables de s’enquiller dix heures sur le Maréchal Pétain ou Napoléon. Je remarque qu’il y a un grand appétit de savoir, de connaître nos origines. Les gens ont besoin de comprendre le présent à la lueur du passé.

On ne raconte pas Napoléon comme on peut raconter Jean-Marie Le Pen pour lequel vous possédez des archives sonores, comment s’adapter?

On a fait jouer Napoléon par un acteur de la Comédie Française, comme ce fut le cas pour Cléopâtre afin d’avoir une atmosphère, on peut aussi se servir des différentes fictions consacrées aux personnages historiques pour amener de la matière. Cela peut sembler long 9 ou 10 heures pour un personnage mais, en réalité, c’est court. Par exemple, on raconte Napoléon sans parler des batailles connues mais plutôt pour parler de la place des femmes durant l’époque napoléonienne, ou bien la place de la politique du temps de Philippe Pétain, etc.

Combien de temps de travail demande un personnage?

Entre 5 et 6 mois, on essaie de garder une exigence tout en étant le plus généreux possible. On rencontre souvent entre dix et douze historiens spécialistes du personnage pour chaque collection, parfois ce sont des interviews de trois heures qu’il faut utiliser au mieux. On ne renonce pas au savoir mais on a pour ambition de s’adresser au plus grand nombre, c’est ça, le plus compliqué, d’être précis et facile d’accès.

Le podcast découpé en plusieurs épisodes semble être le meilleur format pour ce projet, pourquoi?

Il y a une petite révolution des pratiques culturelles et le podcast est l’écrin parfait pour un tel projet. On se rend compte qu’il y a du monde pour écouter un récit de dix heures alors que ça ne serait pas forcément le cas sur un support vidéo qui, de prime abord, peut effrayer. Avec l’audio, on rentre dans l’oreille des gens, c’est intimiste comme support. Les gens n’ont pas peur de se lancer dans dix heures d’écoute, c’est assez bluffant comme constat.

Votre prochain personnage?

Simone de Beauvoir qui sortira le 16 mai. On n’avait pas traité assez de femmes jusqu’ici et elle apparaît comme une figure incontournable du XXe siècle. Globalement, ce sont des gens que tout le monde connaît mais que l’on a du mal à vraiment resituer ou remettre dans le contexte de leur époque. En écho de ce que l’on a déjà fait, on nous sollicite pour faire quelque chose autour du Général de Gaulle, on va s’y atteler. On a aussi des projets ambitieux comme raconter la Seconde Guerre mondiale à travers cinq destins car en 2024 nous fêterons les 80 ans du Débarquement de Normandie. C’est un projet lourd mais on est porté par le public puisque nous sommes à plus de 11 millions d’écoutes en cumul depuis le lancement de la collection.

Blum à Toulon en 2024

Le podcast "Léon Blum, une vie héroïque" fut un véritable succès fin 2022 et c’est Charles Berling qui prêtait sa voix à cette figure du socialisme. Pour dignement "fêter" le succès du podcast de France Inter, une adaptation théâtrale est prévue au théâtre de Toulon Châteauvallon-Liberté dont le directeur est un certain... Charles Berling. Ainsi, l’acteur retrouvera Léon Blum sur scène afin de faire un projet participatif dans lequel Philippe Collin sera pleinement associé. Les deux hommes, qui s’apprécient, ont donc pour ambition de retranscrire les neuf heures du podcast autour de Léon Blum sur la scène théâtrale. La représentation devrait avoir lieu au printemps 2024.