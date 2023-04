Héroïne de la série "Candice Renoir", Cécile Bois change de registre dans "Le goût du crime" sur France 2

"Top chef", "Cauchemar en cuisine", Cyril Lignac, Philippe Etchebest, Laurent Mariotte... Jamais la gastronomie n’avait pris autant de place à la télévision.

C’était donc logique qu’un téléfilm s’empare du sujet puisque "Le Goût du crime", diffusé ce samedi soir sur France 2 et adaptation du roman "Petits meurtres à l’étouffée" de Noël Balen et Vanessa Barrot, nous emmène dans le milieu de la gastronomie lyonnaise.

Là, entre deux bouchons, Laure Grenadier, incarnée par Cécile Dubois, l’héroïne de "Candice Renoir", se consacre à ses activités de critique gastronomique pour la chaîne qu’elle a créée sur internet. Laure cherche surtout à garder ses distances avec son ex et père de sa fille Amandine, le capitaine de police Nicolas Garnier joué par Charlie Dupont.

Pourtant, lorsqu’une vague de crimes frappe les restaurateurs lyonnais, les résolutions de Laure vont voler en éclats. Car Nicolas et son nouvel adjoint Baptiste (Antoine Ferey) comprennent que la position de Laure dans le milieu très fermé de la restauration lyonnaise et le respect qu’elle inspire aux chefs régionaux sont des atouts inestimables pour leur enquête.

Impliquée émotionnellement – son oncle, interprété par Bernard Le Coq, est la première victime –, Laure se laisse convaincre de leur servir d’indic!

Alors qu’elle est omniprésente à la télévision, la gastronomie l’est très peu en fiction. C’est cette nouveauté qui vous a séduite?

Je n’avais jamais tourné dans le milieu de la gastronomie alors que c’est central dans nos vies. J’ai tout de suite accroché avec cette possibilité même si, au départ, j’avais d’abord refusé le rôle de Laure Grenadier car elle ressemblait beaucoup trop à Candice Renoir. Le personnage a été réécrit et c’était un joli challenge de m’éloigner de Candice. Je ne veux pas faire des copies et c’est à moi de bien choisir et là, après quelques ajustements d’écriture, c’était parfait.

Comment avez-vous construit votre duo chien et chat avec Charlie Dupont?

On a des amis en commun depuis pas mal de temps donc on se connaît très bien. Et composer un duo avec lui me plaisait énormément. On est sur la ligne rouge durant tout le film, c’est entre la guerre et l’amour, et il y a de la colère, de la rancœur, des regrets, de la mauvaise foi, c’est sympa à jouer.

Vous avez aussi une belle scène avec Bernard Le Coq en début de film. C’est quelqu’un pour qui vous avez beaucoup d’estime, non?

C’est notre quatrième film ensemble, il a cette gentillesse, ce regard si jeune sur les choses tout en ayant une exigence dans le travail. C’est un homme qui a besoin d’être heureux pour travailler et c’est toujours un honneur de lui donner la réplique même si nos scènes communes sont courtes. Je préfère voir la situation comme un verre de vin à moitié plein!

Au sujet de l’œnologie, vous êtes au générique d’une série "Les Gouttes de Dieu" pour Apple TV+ diffusée le 23 avril, dont l’action se situe dans l’univers du vin...

Je suis très fière d’avoir pu travailler sur ce projet international. C’est assez rare de découvrir, dès la lecture, un petit chef-d’œuvre. J’avais la sensation d’avoir un diamant entre les mains. Je n’ai aucune velléité de mener une carrière internationale, ce n’est pas une absence d’ambition mais je sais, qu’à part le Bordelais et le Français, je ne parle couramment aucune langue. (rires) J’aime travailler en France, on manque parfois un peu de sous, un peu de courage et de liberté mais ça change...

Avec "Addict" et "Gloria" récemment, vous avez pourtant participé à des projets différents, vous ne trouvez pas?

Il se passe quelque chose, oui, mais les créations télévisées suivent l’évolution de la société qui est assez particulière, on est parfois proche du chaos et les fictions s’en inspirent forcément.

Votre personnage de Laure Grenadier pourrait-il avoir une suite?

On pourrait, oui, mais comme je continue Candice Renoir en parallèle, je me vois mal poursuivre deux projets récurrents en même temps. Ce n’est pas un non catégorique, cela dit. Et puis, en ce moment, j’ai décidé de prendre une pause, j’ai beaucoup joué depuis trois ans et j’avais besoin de prendre du recul, de m’enraciner, de me laisser le temps de lire ce que l’on me propose. J’accepte le vide, cette mise en danger de ne pas trouver de projets tout de suite. Je suis dans une pause que j’assume mais je peux vite replonger. Par une rencontre, un projet, un feeling...

"Le goût du crime", ce samedi, à 21h10, sur France 2.