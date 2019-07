L’expo Monaco, histoires d’artistes au musée des Arts modernes de Moscou 116 élèves ont obtenu la mention Très Bien au Brevet général

Gérard Pettiti et Claude Rosticher, artistes peintres monégasques, viennent de présenter pour la première fois au Musée des Arts Modernes de Moscou leur exposition conjointe « Monaco, histoires d’artistes ».

Cette manifestation, organisée avec le soutien de l’Ambassade de la Principauté de Monaco auprès de la Fédération de Russie, présente leurs œuvres et rend hommage à Armand Gatti, Léo Ferré, Albert Diato et Luis Molne, personnalités défuntes du monde de l’art et de la culture, ayant entretenu un lien fort avec la Principauté de Monaco.

Nommés membres honoraires de l’Académie russe des Arts

Près de 200 invités de marque ont pris part au vernissage privé de l’exposition, notamment S.E. Monsieur Mikhail Shvydkoy, représentant spécial du président Vladimir Poutine pour la Coopération culturelle internationale et Zourab Tsereteli, président de l’Académie russe des Arts.

Ils ont salué le parcours et la carrière des deux artistes, qui ont eu le privilège rare, au cours de leur séjour, d’être nommés membres honoraires de l’Académie russe des Arts (particulièrement pour des artistes étrangers).

Ce sont les premiers Monégasques à recevoir cette distinction.

L’exposition se déroulera à Moscou jusqu’au 11 août, puis elle se tiendra au Musée régional des Beaux-Arts de Rostov (du 23 août au 22 septembre), ainsi qu’au Centre culturel et spirituel orthodoxe russe de Paris (du 11 octobre au 1er novembre).

Cette tournée est organisée grâce à l’aide de la SOGEDA, de la Mairie de Monaco et des sociétés MPM Partners, Financial Strategy, DIMEX et RIF.

Christophe Prat, directeur général du Département de l’Intérieur, accompagné d’Isabelle Bonnal, directeur de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ont reçu au Lycée Technique et Hôtelier de Monaco, en présence de Brigitte Boccone-Pagès, vice-présidente du Conseil national, de Marc Mourou, président de la commission Éducation, Jeunesse et Sports du Conseil national et des proviseurs des établissements de la Principauté, les 116 élèves ayant obtenu la mention Très Bien au Diplôme national du Brevet (DNB) 2019.

Cette année, le taux de réussite à la série générale du DNB est de 99,2 %, 374 élèves sur les 377 inscrits ont obtenu leur diplôme.

À noter enfin que 63,1 % des élèves ont obtenu une mention Bien ou Très Bien au DNB 2 019.