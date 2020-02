L’automobile reine de l’été 2020 au Grimaldi Forum

C’est pour célébrer les vingt ans du Grimaldi Forum qu’aura lieu, du 11 juillet au 6 septembre 2020, l’exposition Monaco et l’automobile, de 1893 à nos jours. Un événement unique qui regroupera pour la première fois des voitures, objets et documents inédits liés à l’histoire automobile de la Principauté.

Une cinquantaine de véhicules vous feront revivre l’histoire exceptionnelle qui unit depuis les origines Monaco et l’automobile : événements officiels, concours d’élégance, Rallye Monte-Carlo sans oublier évidemment le plus célèbre d’entre tous, le Grand Prix F1 de Monaco. Au total, plus de 20 voitures victorieuses seront présentées au public.

En marge de ces véhicules exceptionnels, les visiteurs pourront admirer des objets d’époque, des documents rares, des photographies et vidéos inédites, en relation avec la famille princière, des pilotes monégasques et les deux courses mythiques que sont le Rallye Monte-Carlo et le Grand Prix de Monaco. Pour Rodolphe Rapetti, commissaire général de l’exposition, Monaco et l’automobile, de 1893 à nos jours, sera un grand événement. D’abord, il y a cette relation unique entre Monaco et l’automobile, qui dure depuis la fin du XIXe siècle. Ensuite, il y a la qualité de cette exposition. Elle va rassembler des objets rarissimes qui vont générer d’immenses émotions pour toutes les générations de visiteurs. À travers ce panorama, c’est toute l’histoire de l’automobile que le public verra défiler devant lui. »

Prévente ouverte

Afin de bénéficier de tarifs plus avantageux, une prévente est d’ores et déjà ouverte, jusqu’au 30 juin. Par ce biais, vous économiserez 5 e sur le ticket d’entrée. L’occasion de se faire plaisir en famille et d’aller admirer les plus beaux bolides du Rocher en faisant quelques économies.

« Monaco et l’automobile, de 1893 à nos jours »

Exposition à visiter du 11 juillet au 6 septembre 2020 au Grimaldi Forum (10, avenue Princesse-Grace.

Prix d’entrée : 11 €.

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Tarif groupe : 9 €.

Tarif spécial : 6 €, en prévente jusqu’au 30 juin.

Billetterie : www.grimaldiforum.com et par téléphone au +377.99.99.30.00.