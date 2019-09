L’automne en chantant

C’est (presque) la rentrée et la programmation musicale en Principauté est déjà en ordre de marche. À l’espace Léo-Ferré, il y aura un concert tous les mois. Et parmi les artistes bookés, deux vedettes de la variété française. Une Bretonne et une Niçoise. Toutes deux ex-staracademiciennes cathodiques qui ont su s’imposer dans le paysage musical francophone.

Première à ouvrir le bal, Nolwenn Leroy, le 21 septembre, viendra jouer les titres de son dernier album où elle reprend des chanteurs français qui ont écrit l’amour. Elle s’approprie ainsi Je ne peux plus dire je t’aime d’Higelin, Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerais de Cabrel ou La rua Madureira de Nino Ferrer. Le tout sur un rythme folk dans lequel Nolwenn s’est épanouie.

Le 10 novembre, le son sera plus pop/rock avec la venue de Jenifer portée par le succès de son dernier album, Nouvelle page. La chanteuse promet un show enlevé avec un mélange de ses premiers tubes et titres de ce nouvel opus qu’elle a voulu plus personnel.

Entre les deux, Broken Back jouera le 25 octobre à l’espace Léo-Ferré. Comme son nom d’artiste ne l’indique pas, Broken Back, pseudo de Jerome Fagnet, est bien français. Il s’est forgé une renommée sur scène ces dernières années où son public a commencé à grandir, bercé par ses mélodies entraînantes.

De Jeanne Added à Michel Jonasz

Si lui aussi s’est produit il y a deux ans à Léo-Ferré, Michaël Gregorio sera de retour le 20 novembre en Principauté, au Grimaldi Forum cette fois. Le chanteur/imitateur se produira dans le cadre de la Journée des Droits de l’enfant.

Au Grimaldi Forum toujours, les amateurs retrouveront les sessions live du jeudi soir avec des groupes émergents dès le 26 septembre avec Ninety’s Story. Suivront Devi Reed (17 octobre), Camp Claude (21 novembre) et JP Bimeni & The Black Belts (19 décembre).

Mais aussi une date plus singulière : la venue de Jeanne Added le 12 octobre. Ce sera une des rares dates de sa tournée seule en scène. Concept inédit pour l’artiste qui nous avait confié en juillet les contours de son projet. « C’est une manière de terminer la tournée différemment. L’idée que je sois seule sur scène, ça change un peu. Nous n’avons pas encore créé ce spectacle, je suis en pleine écriture avec un scénographe, mais j’ai une envie, c’est que le public soit placé de part et d’autre de la scène ».

Du côté de la SBM, hormis la venue de Laurent Gerra le 8 et 9 novembre, l’accent à l’automne sera mis sur le quatorzième Monte Carlo Jazz Festival qui sera ouvert par Michel Jonasz le 16 novembre. À l’affiche cette année notamment Ludovico Einaudi (20 novembre), Herbie Hancock (22 novembre), Ibrahim Maalouf (30 novembre) et la très attendue collaboration entre les rappeurs d’IAM et l’orchestre philharmonique de Monte-Carlo le 27 novembre… une soirée qui affiche depuis belle lurette, complet !