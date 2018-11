L'ASCT Musique célèbre la Sainte Cécile

La trentaine d'élèves de l'ASCT Musique (piano) et leur professeur, Hege Vedeld, ont célébré la patronne des musiciens, Ste Cécile, et donné leur premier concert de l'année scolaire, dans une salle polyvalente, où se pressaient parents et amis venus les encourager et les applaudir.

