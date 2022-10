L’artiste Olll fait sa tête de l’art à la galerie Gismondi d’Antibes

Pour la photo, il garde ses lunettes noires. Uniquement parce qu’une nuit fébrile a fatigué son regard. Car Olll n’est pas du genre à se prendre pour une rock star, même si ses œuvres font le bonheur des collectionneurs d’art. Jusqu’au 14 janvier, voici le Cannois du Sud-Ouest (il est originaire de Narbonne) à l’abordage des remparts. Plus précisément à la galerie Gismondi & Darmo, avec une exposition dont le vernissage a lieu ce jeudi soir à partir de 18h30. Cette institution antiboise (dont les cimaises ont été rénovées) autrefois vouée au classique (17-18è) s’acoquine désormais avec du contemporain, après vingt-cinq ans de fermeture.

"Personnellement, j’ai suivi une formation classique à l’école du Louvre, et j’ai parfois du mal avec les artistes contemporains, souligne Divina Gismondi, qui a repris le lieu jadis animé par son illustre père, l’antiquaire Jean Gismondi. Mais avec Olll, il y a un côté humain. J’adore le personnage, il peut avoir l’air extraverti, mais au fond, il est très intimiste"

Olivier Domin opine, et confirme: "En tant qu’artiste, on ne peut pas se dévoiler à tous, car les œuvres sont là pour ça."

Figures et concepts

À Antibes, il en expose une vingtaine au regard, dont beaucoup marquent une évolution dans sa carrière. Certes, le diptyque Grace Kelly (l’une dotée des apparats de la princesse, comme en représentation, l’autre plus naturelle et tourmentée) est là pour rappeler qu’Olll fut d’abord un "portraitiste" prisé, qui revisite les figures iconiques de stars et offre son visage, avec strass et paillettes, au Président du jury lors de chaque Festival de Cannes.

Quant à la Reine Élisabeth, qui trône juste à côté d’une vanité papillonnante, la voilà affublée d’un masque digne d’Hannibal Lecter, "parce que j’ai conçu ce tableau durant la crise Covid, et puis cette femme, avec ce côté punk anglais, elle a quand même été rock’, n roll dans sa vie!"

On ne saura jamais si être ainsi représentée par l’artiste à l’élégante irrévérence est un nouveau couronnement pour la regrettée monarque, mais l’homme n,‘est assurément pas un triste sire...