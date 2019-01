L’artiste Jacqueline Verdini n’est plus

Ce fut sa dernière exposition. En avril dernier, une partie des œuvres de Jacqueline Verdini était exposée à la Maison russe, son dernier lieu de résidence. À 95 ans, cette dame mentonnaise, chantre de la culture locale, continuait à mettre des couleurs et de la gaieté partout où elle se trouvait. Le vernissage avait eu lieu en présence du maire Jean-Claude Guibal, du directeur de l’établissement et de sa petite-nièce, Marie-France Cat, qui souhaitait alors lui « rendre hommage et lui faire plaisir de son vivant ! » « On a fait le tour des caves familiales pour lui consacrer une exposition qui lui ressemble...» expliquait-elle alors dans nos colonnes.

Et aujourd’hui, quelle famille mentonnaise ne détient pas dans sa maison, son grenier ou son cœur une peinture, un dessin, un objet, un petit mot, une inscription ou un souvenir de Jacqueline Verdini ? Autant d’œuvres, d’esquisses, de dons, de phrases bienveillantes... et parfois grinçantes que, depuis hier, les Mentonnais ressortent de leurs armoires ou de leur mémoire pour les mettre en lumière et rendre hommage à cette artiste, qui s’est...