L'art de la dispute s'invite aux Rencontres philosophiques de Monaco

"Ce qu’il y a de meilleur dans la dispute, c’est de mettre la contradiction au cœur d’une conversation afin d’assumer ce caractère ambivalent comme un élément fondamental de la vie". Ce n’est pas une tirade de la pièce éponyme de Marivaux entendue sur la scène du théâtre Princesse-Grace. Mais une phrase prononcée par le philosophe Maxime Rovere dans cette salle rattachée à l’art oratoire, pour la soirée organisée par les Rencontres philosophiques de Monaco, présidées par Charlotte Casiraghi.

L’expression a, d’emblée, révélé les subtilités d’une doctrine que d’aucuns prétendent encore assez hermétique. Pourtant, à bien comprendre la leçon de ce scientifique, propagateur infatigable de la raison, tout envenimement d’une discussion conduirait finalement à la paix.

Attention au pétage de plombs du jeudi soir...

Rien d’impossible, en effet, car les trois autres intervenants ont haussé la dispute au rang d’un art raffiné de la dialectique verbale. Sans le moindre conflit, dissension, querelle. Robert Maggiori, en maître de séance, avec Monique Canto-Sperber et Philippe Corcuff se sont efforcés d’apporter chacun la couleur idéale pour passer de l’abstrait au concret dans leurs définitions de la dispute. Dispute qui a cédé également aux sirènes contemporaines des habituels et plus ou moins sondages sérieux, cités ironiquement par les intervenants. Elle interviendrait au sein d’un groupe ou d’un couple 312 fois par an, d’après les enquêteurs. Ces mêmes "limiers" auraient poussé leur préciosité prospective jusqu’à établir un ordonnancement méthodique affiné au point de garantir le "pétage de plombs" à son apogée le jeudi, entre 18 heures et 20 heures!

D’après Robert Maggiori, à l’issue d’une reconstitution étymologique complète du terme depuis son état le plus anciennement accessible, la dispute naîtrait d’un "succès égocentrique, d’un déraillement de la conversation, qui au lieu de viser l’intercompréhension ne cherche plus que l’intérêt personnel."

Toutefois, Monique Canto-Sperber préfère parler de "haine théologique qui se déchaîne, amplifiée par les réseaux sociaux, de combats échauffés par la puissance des passions mortifères". Mais il y a plus noble dans le genre spécieux, avec "les disputes solennelles, ces joutes de virtuosité intellectuelle qui ont marqué les esprits au cours des siècles". Si l’on s’en tient à une réflexion plus contemporaine, les discussions s’enflamment très vite, "afin de faire taire ce qui ne nous plaît pas. Pourtant c’est atteindre la volonté de toujours rencontrer son diable".

Impossible d’écarter du débat la dispute conjugale! C’est l’occasion de s’imposer pour la philosophe. "Comme dans la Commedia dell'arte, où il était usage de critiquer et de finir par des coups de bâtons…" C’est le côté le plus sombre avec un comportement inacceptable pour Maxime Rovere. "Comment éviter des disputes, puisque nous sommes imparfaits? On crie une angoisse d’insuffisance. Alors, la parole argumentée ne s’entend pas. On passe à la vocifération. Tout tourne vite au litige. Il devient difficile de se faire entendre. Surtout quand l’échange se radicalise. Tout s’embrase avec une volonté de s’emparer de la pensée de l’autre. Comment freiner de tels délires mobilisateurs?".

Jugement? Condamnation? Robert Maggiori a préféré puiser sa conclusion dans les ressources de civilités afin d’éviter les affrontements. "Il ne suffit pas de penser à ce qui pourrait remplacer la dispute…" Et de suggérer la pratique des solidarités pour adhérer sans restriction au culte de la raison. Une vertu prônée en permanence à chaque rencontre philosophique.