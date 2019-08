Isabelle Picco, ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès des Nations Unies, a inauguré une exposition photographique à New York sur le thème «Monaco et l’Océan », en l’honneur de l’anniversaire de l’Avènement du prince Albert II. Accompagnée de Maria Fernanda Espinoza Garcès, présidente de la 73e session de l’Assemblée générale des Nations Unies et de Beatix Kania, chef du Protocole de l’ONU, l’ambassadeur a présenté les quelque 60 clichés (*) mettant en valeur le leadership du souverain dans la protection et la promotion des océans, ainsi qu’en matière de prévention.

Des aires marines protégées à l’urbanisation durable en passant par les campagnes scientifiques comme les Explorations de Monaco, ces photos ont sensibilisé les invités sur les différentes raisons et façons de prendre soin de l’océan pour la mise en œuvre de l’ODD14.

Le message vidéo du Prince en soutien à la campagne pour l’élimination du plastique à usage unique menée par la présidente de l’Assemblée Générale a été diffusé. Depuis le 6 juin, le plastique à usage unique est banni du siège des Nations Unies à New York.