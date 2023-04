L’ancien dirigeant de l’AS Monaco fonde une plateforme numérique dédiée au basket européen

Ancien directeur général puis vice-président de l’AS Monaco entre février 2019 et mai 2022, le Russe Oleg Petrov ne s’est pas trop éloigné du Rocher et du Stade Louis-II. Il est le directeur général de FedCom Media, une entité de la société russe Fedcom basée à Monaco.

Spécialisée dans la vente d’engrais et de céréales, l’entreprise n’est pas totalement inconnue dans le monde sportif pour autant (elle a été partenaire de l’AS Monaco) et son patron, Aleksej Fedoriscev, est également actionnaire principal de l’AS Monaco Basket depuis janvier 2022.

En septembre dernier, FedCom Media a lancé Skweek, une plateforme numérique qui diffuse plus de 450 matchs d’Euroligue et d’Eurocoupe par saison pour 7,99 euros et qui, à terme, vise plus haut. Six mois plus tard, on fait le bilan. Calmement.

FedCom Media, via Skweek, est un nouveau diffuseur du basket-ball en France. Quelle est l’idée à moyen terme?

On souhaite devenir un diffuseur majeur pour le basket-ball, que ce soit les matchs européens comme l’Euroligue et l’Eurocoupe, ou d’autres compétitions. Notre président, Aleksej Fedoriscev, croit en ce sport, il a identifié le basket-ball comme un sport d’avenir en termes de diffusions télévisées. Les salles sont pleines, il y a un vrai intérêt du public, il y a un gros potentiel inexploré autour du basket-ball en Europe. On veut faire partager ça au plus grand monde, être dans ce voyage.

L’AS Monaco Basket, qui appartient aussi à FedCom, est-elle une locomotive idéale?

Oui, c’est le bon moment pour tout le monde. Le projet est cohérent, le président est passionné, il y a beaucoup de talents autour de la Roca Team et ça aide à ouvrir les portes. Je me rends compte du développement de l’ASM Basket-ball et de son impact médiatique sur les diffusions. C’est un acteur majeur en Europe et cela donne une vraie visibilité à notre chaîne. Skweek permet de voir tous les matchs européens en France, et donc de Monaco. Peut-être que pour grandir encore plus, le club doit pouvoir s’offrir sa propre salle, plus grande, mais c’est difficile de construire une enceinte sportive sur le Rocher.

À terme, l’idée est-il de pouvoir diffuser aussi des matchs NBA?

On s’intéresse à la NBA, comme tous les diffuseurs de basket-ball. C’est un produit mondial, avec beaucoup de contenus, des diffuseurs en place comme BeIn Sport en France. Mais on regarde forcément ce qu’il se passe en NBA, surtout avec un garçon comme Victor Wembanyama, déjà star en France et qui va prendre le chemin des USA l’été prochain. Un joueur comme ça amène une vraie visibilité. Il y a dix jours, sa venue avec son équipe des Metropolitans 92 pour affronter Monaco en championnat de France a été très suivie, la salle était comble, les images ont été diffusées dans le monde entier.

Le basket français évoluait dans un relatif anonymat il y a peu, presque sans diffuseur, il y avait donc une brèche à exploiter en tant que tel?

La crise sanitaire a fait du mal à de nombreux sports et à certains diffuseurs et le basket était concerné au premier plan puisqu’il a débuté la saison 2021-2022 sans diffuseur. On a vite décelé un potentiel dans le basket français car cette matière était sous-exploitée. Le basket français méritait une meilleure exposition, on s’y emploie avec d’autres diffuseurs. La France est un marché très important en Europe, on le voit avec les matchs de NBA délocalisées à Paris, les boutiques officielles, c’est sans doute LA place forte du basket en Europe.

Le championnat de France manque-t-il d’autres locomotives en dehors de Monaco et de l’ASVEL?

Peut-être mais il se passe quelque chose autour des clubs de Paris et il y a aussi des clubs mythiques comme Limoges, Pau, Strasbourg. Mais oui, il faudrait sans doute une troisième locomotive pour développer encore plus le championnat de France et le rendre plus attractif.

Quel bilan faites-vous des premiers mois de Skweek, plateforme lancée en septembre?

Nous sommes très satisfaits des premiers mois, nous ne pouvons pas encore donner le nombre d’abonnés mais les retours sont très positifs. Techniquement, c’est une réussite. Le contenu est de qualité avec beaucoup de duos de commentateurs qui ont trouvé leur style.

FedCom fait-il avec le basket-ball et l’AS Monaco ce que le Qatar a fait avec BeIn Sport et le PSG, à savoir valoriser son propre club?

Le club fait partie d’un groupe plus large, et FedCom Media n’a pas pour vocation à valoriser l’AS Monaco ou le basket-ball au sens large puisque nous nous intéressons à plein de compétitions différentes. Pour le moment, nous sommes focalisés sur le basket uniquement. Est-ce que nous irons sur d’autres domaines, d’autres secteurs? C’est possible.