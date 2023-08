Kev Adams sur la Côte d’Azur pour se livrer dans l'émission "Chemins de traverse"

Dans ce nouvel opus, diffusé ce vendredi soir à 22h50 sur France 3, l’artiste a choisi la Côte d’Azur pour se livrer. Le concept reste le même, Agathe Lecaron et Kev Adams vont déambuler dans des endroits qui représentent quelque chose pour la personnalité, ce qui va permettre d’aborder différents moments de sa vie et de sa carrière. Une sorte de "Fréquenstar" façon Laurent Boyer mais remixé à la sauce 2023. "Je suis très branchée psychologie et j’aime parler de l’intime et je trouvais que la marche proposait une dimension particulière dans une conversation. Souvent, quand on veut se confier à quelqu’un, on le fait en marchant, c’est libérateur. C’est un concept qui fonctionne avec tout le monde et pour intéresser le téléspectateur, on a décidé de débuter avec des personnalités", nous confiait d’ailleurs Agathe Lecaron, en mai dernier, au moment du lancement de l’émission.

De l’Estérel à Juan-les-Pins

Pour Kev Adams, les amateurs de la Côte d’Azur vont être ravis puisque le duo a arpenté les Alpes-Maritimes et le Var. "Les Chemins de traverse" de la vie de Kev Adams débutent dans le massif de l’Estérel, dans le Var, avec des étapes au château de La Napoule à Mandelieu, au Palais Bulles de Pierre Cardin sur les hauteurs de Théoule-sur-Mer, aux îles de Lérins, à la Villa Eilenroc et le long du sentier du cap d’Antibes, pour le conduire au final jusqu’à l’appartement familial de Juan-les-Pins, où il a passé tous les étés de son enfance. Comme lors des deux opus précédents, le programme fonctionne sur la capacité de Kev Adams à rembobiner le fil de sa vie à travers des lieux qui lui sont chers tout en se livrant d’une façon naturelle à Agathe Lecaron qui fait office de confidente. Durant cette balade, l’artiste va avoir la joie de retrouver des visages familiers: Anne Roumanoff, Jarry, Claude Lelouch, Gad Elmaleh, Dany Brillant, André Manoukian, Michel Fugain, Ishtar, du groupe Alabina, ses plus proches amis, ceux du Fridge Comedy Club, Salif Gueye, ainsi que sa maman et son frère.

Des rencontres qui vont, à chaque fois, permettre de mieux connaître l’humoriste et acteur qui a débuté très jeune avec la série à succès "Soda". Mais les surprises seront aussi digitales avec la découverte de messages touchants de Laura, sa première amoureuse, ou du chanteur Corneille. Cette émission, qui n’est pas franchement une interview ni un documentaire, permet, à travers des témoignages, des rencontres, des lieux, de découvrir un autre Kev Adams.

Au Palais Bulles à Théoule-sur-Mer. Photo France TV.

Rendez-vous en terres connues

Ce rendez-vous en terres connues confirme la capacité de France Télévisions de proposer des formats innovants et très intimes. Programmé initialement en prime time, ce troisième épisode est finalement diffusé en seconde partie de soirée, sans doute parce que les deux premiers opus n’ont pas rencontré le succès espéré (833.000téléspectateurs pour Virginie Efira en mai dernier puis 486.000téléspectateurs pour Nolwenn Leroy en début de mois).

"Chemins de traverse", ce vendredi à 22h50, sur France 3.