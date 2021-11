Karine Le Marchand revient ce dimanche soir avec "Une ambition intime"

En 2016, M6 et Karine Le Marchand s’étaient lancés dans un format d’émission politique nouveau avec Une ambition intime. Un peu à la Fréquenstar façon Nagui et Laurent Boyer, l’animatrice préférée des Français, très à l’aise dans le format de la confession avec L’amour est dans le pré, menait des entretiens intimes avec des personnalités politiques. En 2016, certains candidats à l’élection présidentielles avaient joué le jeu: Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Alain Juppé ou encore Arnaud Montebourg pour un réel succès d’audience (trois millions de téléspectateurs). Par la suite, le format s’est intéressé à des célébrités comme Franck Dubosc ou Michèle Laroque pour, finalement, retrouver son format originel avec, ce dimanche soir, une thématique nouvelle: les femmes politiques au pouvoir.

Ainsi, Karine Le Marchand est partie à la rencontre de Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Rachida Dati, Anne Hidalgo et Marlène Schiappa. Cinq femmes au pouvoir dont certaines devraient se présenter aux prochaines élections présidentielles. D’entrée, Karine Le Marchand pose le ton.

"Oui, on les rend sympathiques mais c’est important de savoir pour qui on vote. Mais on a tenu à s’intéresser à elles avant toute chose, on a jamais abordé le thème du paraître car c’est quelque chose que l’on dénonce pas mal. Marlène Schiappa, par exemple, a eu plus de papiers parlant de son physique, de ses cheveux et de son rouge à lèvres que de ses actions."

Le Marchand l’assume, ce volet d’Une ambition intime est une émission militante par la force des choses. "Je ne savais pas à quel point on empêchait les femmes d’avancer en politique. Anne Hidalgo, par exemple, a dû faire face à énormément d’obstacles dans sa carrière parce que c’est une femme. On parle souvent d’incompétence quand une femme bafouille un peu lors d’une prise de parole, on ne le fait jamais pour un homme. Elles ne se sentent pas légitimes en politique et doivent constamment faire leurs preuves."

Sortir de la zone de confort

Un mal français? Un peu, puisque certains de nos voisins européens permettent à des femmes d’accéder à des hautes fonctions politiques (Angela Merkel, Mette Frederiksen, Ana Brnabic, Katrín Jakobsdottir, Ekateríni Sakellaropoúlou...). "C’est sans doute plus compliqué de faire de la politique en France quand on est une femme. On a des vieux partis politiques qui savonnent beaucoup de planches. Une femme politique, on va rapidement dire qu’elle est hystérique, autoritaire, des réflexions que l’on ne se permet jamais sur les hommes."

À travers des entretiens intimes, mais aussi des témoignages de proches que les cinq femmes découvrent à travers des extraits diffusés via une tablette que Karine Le Marchand tient à la main, l’émission se veut très authentique. "Ils découvrent les témoignages en direct, c’est fondamental l’élément de surprise pour garder une forme d’authenticité, analyse Le Marchand. Les confidences des proches permettent de sortir de la zone de confort et de les éloigner des éléments de langage."

Est-ce que la personnalité de Karine Le Marchand, sans tabou, permet d’installer une forme de complicité? Sans doute. Mais c’est aussi le ton de M6, une chaîne qui n’est pas politisée et qui permet de mettre en place ce genre d’émission. Une forme de neutralité qui permet d’avoir une approche différente du monde politique. À cela, il faut ajouter le bagout et le style inimitable de Karine Le Marchand. "Je n’ai pas de sens de la hiérarchie, je ne suis pas impressionnée par quelqu’un qui se présente à l’élection présidentielle car elle fait caca tous les matins comme moi, rigole-t-elle. Ce sont des mamans, elles ont eu aussi des déceptions amoureuses, elles sont comme tout le monde et quand vous passez plusieurs heures en tête-à-tête avec quelqu’un, il y a une forme de complicité qui se crée. Je leur parle comme à des agriculteurs, je ne fais pas de différences."

Finalement, cet exercice arrive à point nommé pour les cinq femmes politiques même si Anne Hidalgo fut la plus dure à convaincre. "Je voulais, au-delà de parler d’elles, comprendre le chemin de leur engagement politique car, pour la grande majorité, elles ne s’autorisaient pas à rêver à des grandes fonctions politiques quand elles étaient jeunes. Et j’ai voulu aborder des choses personnelles avec chacune d’entre elles", conclut Le Marchand.

Une émission politique différente au final. Très légère mais en même temps très intime. Comme souvent avec Karine Le Marchand, c’est authentique, sincère et bienveillant.