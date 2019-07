Après plus d’un demi-siècle de carrière, on sait y faire. En montant sur la scène de la Salle des Étoiles pour animer la tombola, Michel Drucker a résumé en une phrase l’esprit du gala de la Croix-Rouge monégasque : « Le rendez-vous de la générosité dans un lieu magique ».

Les 800 convives ont eu droit au grand jeu vendredi soir. Et les plus chanceux sont repartis avec l’un des sept prestigieux lots de la tombola, dont une parure bague et bracelet en or rose et diamants, une Smart électrique ou une croisière en Amérique du Sud.

En lot de consolation, tout le monde a pu se retrouver sur la piste de danse. Le couple princier a su donner la cadence en ouvrant le bal, une fois n’est pas coutume sur un air country. Résultat : une danse enlevée soulignée par les mouvements de la longue robe cape verte de la princesse Charlène, sur un air des Eagles, Take it easy, qui prône la nécessité de rester relax dans la vie. Un conseil suivi par le couple princier sur le dancefloor !