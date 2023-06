Julien Clerc, Mado la Niçoise, Michel Leeb, feu d'artifice, théâtre...: ce qui vous attend cet été à Roquebrune-Cap-Martin

Et aussi...

Découvrir le patrimoine de Roquebrune

Partir à la découverte du château, du fort du Cap-Martin et y découvrir l’histoire fascinante de cette installation militaire de la ligne Maginot, ce sera possible tout l’été voire plus ! Vous pourrez également parcourir les sculptures du parc du Cap-Martin ou encore vous plonger dans l’univers de la villa E-1027 et du cabanon Le Corbusier.

Les balades c@ptivantes

Dans les pas de Romain Gary au village ou dans ceux de Winston Churchill au Cap-Martin, partez à la découverte du patrimoine roquebrunois. Ces balades vous permettront d’accéder, depuis votre smartphone, à des contenus culturels enrichis prenant la forme de vidéos contées donnant accès à des anecdotes, images d’archives et récits passionnants. Une visite ludique pour voir et comprendre les empreintes de l’histoire dans notre paysage.

Des jeux pour les 7 à 77 ans

Du 7 juillet au 25 août: jeux de l’esprit. Espace Jean-Gioan - tous les vendredis (sauf le 14 juillet et 11 août) de 21h à 23h - entrée libre.

Du 12 juillet au 23 août: soirées tennis de table. Espace Jean-Gioan - tous les mercredis (sauf le 9 août) de 19h30 à 23h30 - Participation: 2.50 euros - inscription sur place.

Jeu de piste: aventure temporelle sur la Via Julia Augusta. Durée: 1h15 - départ Tombeau de Lumone - livret disponible à l’Office d’animation touristique.