"J’étais folle amoureuse de Jean-Louis": les confidences de Nadine Trintignant

La réalisatrice Nadine Trintignant, 87 ans, a longtemps refusé de raconter son histoire d’amour avec Jean-Louis Trintignant, son premier mari. Mais avec son plein accord, la maman de Marie Trintignant, décédée en 2003, s’est finalement laissée convaincre pour la première fois. Des confidences souvent étonnantes et bouleversantes. Rencontre dans son superbe appartement du Marais, à Paris.

Pourquoi avez-vous décidé de publier ce livre, C’est pour la vie ou pour un moment?

J’ai fait la connaissance d’un éditeur, Jean-Luc Barré, qui m’a demandé pourquoi je n’écrivais plus. Je lui ai expliqué que cela faisait deux ans que j’avais beaucoup de mal à écrire un ouvrage sur des histoires d’amour brisées par le nazisme. Il m’a promis de l’éditer. Mais il m’a dit qu’il aimerait d’abord publier un livre sur Jean-Louis Trintignant, "car vous n’avez jamais écrit sur lui".



J’ai d’abord dit non avant de demander à Jean-Louis, qui réside à Collias dans le Gard, ce qu’il en pensait. "Il n’y a que toi qui peux bien parler de moi parce que tu me connais vraiment. Je t’en prie, fais-le!"

Vous allez alors retrouver les lettres d’amour de Jean-Louis…

Presque toutes étaient très sensuelles. Je l’appelle car je pensais qu’elles n’étaient pas publiables parce que trop intimes. On va nous critiquer. Jean-Louis me dit que "la sensualité, c’est la vie. Et puis à notre âge, on s’en fout. Vas-y!"

Votre première rencontre avec Jean-Louis, c’est en 1956?

C’est par ma meilleure amie, Annie Fargue. Un jour, elle me parle d’un mec magnifique avec qui elle répète une pièce, Andréa ou la fiancée du matin, au Théâtre de la Gaîté. Je vais les voir. Je dis à ma copine: "Ce n’est pas Marlon Brando!" Mais ce Trintignant a tout de même un regard attachant qui ne m’a pas échappé.



Même si je suis encore loin de soupçonner, à cette date, la place que Jean-Louis occupera dans ma vie. Peu de temps après, il sera demandé par Roger Vadim pour Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot. Et il aura une histoire d’amour avec Brigitte. Mais son service militaire va mettre fin à sa relation avec elle.

Vous revoyez Jean-Louis plus tard, alors qu’il n’a pas fini son service militaire…

À cette époque, à cause de la guerre d’Algérie, le service durait 28 mois ! Toujours avec Annie Fargue, un soir de 1958, on va voir les ballets de Roland Petit à l’Alhambra. Il y avait Jean-Louis. À la sortie, il propose de nous raccompagner en voiture.



Annie habite rue du Beaupaire, près de l’Alhambra, si bien qu’elle me laisse toute seule avec lui. Moi, j’habitais rue du Bac (à Saint-Germain-des-Prés). J’étais assistante-monteuse. Jean-Louis, soldat. On était complètement fauchés.

Du coup, il ne pouvait pas vous inviter à dîner?

Oui! Mais il me restait quelques pommes de terre que je pourrais faire à la braise car j’avais une cheminée dans l’appartement. Ravi, il monte chez moi. Et notre histoire a débuté ainsi. Je n’ai jamais flirté de ma vie. Si j’embrassais un garçon, je faisais l’amour. Au début, quand j’ai connu Jean-Louis, il dormait chez les parents de Claude Berri, des fourreurs polonais juifs adorables. Et puis un jour, il est venu chez moi, 44 rue du Bac. C’est drôle car aujourd’hui ma sœur, Lilou, habite là-bas.

Vous étiez sous le charme de Jean-Louis?

Il était et reste toujours la séduction même. J’étais folle amoureuse de cet homme - et lui l’était de moi -, qui avait divorcé de l’actrice Stéphane Audran (devenue l’épouse de Claude Chabrol) pour vivre sa liaison avec Brigitte Bardot, et qui après leur rupture, lui avait offert une jolie MG rouge.



J’avais pris l’habitude de dîner avec Jean-Louis chaque soir et de préparer le feu dans la cheminée pour son arrivée. Avant qu’il ne me prenne dans ses bras. J’étais ivre d’une joie qui s’enroulait autour de moi.

Après le succès de Et Dieu créa la femme (1956), il a pas mal galéré…

On l’avait totalement oublié. Jusqu’au jour où Vadim l’a engagé en 1959 pour Les Liaisons dangereuses. C’est le film qui a totalement relancé sa carrière. On a commencé à avoir de l’argent et à bien vivre. Et encore mieux, après l’énorme succès d’Un homme et une femme, de Claude Lelouch (1966). Jean-Louis disait en riant: "Avant j’étais trop jeune ou trop vieux. Maintenant, tout me va!" Et il s’est mis à beaucoup tourner.

Ces tournages l’empêchaient de voir votre fille, Marie…

Il l’adorait, Marie! Tout comme Pauline [décédée à l’âge de neuf mois alors que Trintignant tournait Le Conformiste à Rome, Ndlr]. Jean-Louis était aussi malheureux que moi à cause de ses nombreuses absences. Un immense acteur qui a refusé Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now et Spielberg pour Rencontres du troisième type.

Vous préparez un documentaire sur Marie Trintignant…

Oui! Pour Arte, je viens de faire un film intitulé La Vie brisée. Marie, c’était une beauté, une intelligence forte, beaucoup d’humour.

Jean-Louis aura 91 ans le 11 décembre…

Il va mal. Il a du diabète à un taux terrible. Il perd la vue. Il ne peut plus marcher. Mais il est très courageux. Du moment où nous nous sommes séparés, et que j’étais avec Alain Corneau, il a quitté Paris pour aller vivre dans le Midi. Il y est heureux.

> C’est pour la vie ou pour un moment? de Nadine Trintignant. Editions Bouquins, 20 euros. €