"Je veux toujours donner une chance à l’œuvre": rencontre avec le basketteur Ronny Turiaf, invité d'honneur du 6e Salon Magic à Monaco

Souvent, on ne voit l’athlète qu’en tant que tel. La sportive ou le sportif de haut niveau. Et notre rapport à cette personnalité est avant tout conditionné par nos émotions. On s’époumone à l’encourager. On peste contre des performances décevantes. On pleure autant devant ses victoires les plus marquantes qu’après ses défaites les plus inconsolables. Souvent, on ne voit que la partie visible de l’iceberg. Mais qu’en est-il du versant immergé? Les rêves de gosse, les obstacles qui surgissent, sans prévenir. Les rencontres, pas celles du terrain mais de la vraie vie, mais aussi les passions.

Ronny Turiaf est un athlète. Costaud, féroce sur les parquets. Mais au Salon Magic, où il était l’un des invités d’honneur, le basketteur va souffler un peu pour laisser place à l’homme dont la bonne humeur est plus que contagieuse. La vraie vie. Il commence alors à se confier sur ces fameuses passions: animés (Un animé désigne une série d’animation en provenance du Japon souvent adapté d’un manga., ndlr), mangas, jeux vidéo, le Japon... L’endroit est donc idéal pour discuter de cela avec lui.

Pour votre venue au Salon Magic, tout a commencé avec un selfie... devant le Vélodrome

J’avais un rêve, voir un match au Vélodrome [stade de l’Olympique de Marseille, ndlr]. J’étais en vacances, de retour de Los Angeles, et je suis allé devant l’enceinte, alors que l’OM jouait une rencontre le jour même... à Lyon. Je le savais, mais pour la plaisanterie, j’ai pris un selfie que j’ai posté sur Twitter avec une légende style: "Je suis devant le stade car je croyais que le match était à domicile, je suis dégoûté..." Tout le monde s’est foutu de moi dans les commentaires. Mais là, il y a un gars, Sébastien Iglesias, qui me contacte. Il travaille pour le club et m’invite à La Commanderie [centre d’entraînement de l’OM désormais nommé Robert-Louis-Dreyfus, ndlr] pour voir le match. On discute, notamment de culture japonaise, des mangas, etc. Et il m’informe qu’il connaît quelqu’un à Monaco, Cédric Biscay, qui a créé un salon entièrement dédié à tout ça. Un an plus tard, j’étais en Principauté à visiter les installations de Shibuya Productions et, de fil en aiguille, on m’a proposé de venir.

Le public est-il surpris de vous voir dans un tel événement?

Je trouve ça intéressant que les gens nous identifient souvent, les athlètes de haut niveau, à travers notre activité sportive. Oui, certaines personnes sont surprises de me voir ici, mais c’est drôle. Ils oublient que je suis né en 1983 et que j’ai été bercé par le Club Dorothée. J’ai grandi en Martinique. Avec des potes, on regardait L’école des champions, Olive et Tom. On confectionnait des petits buts et on rejouait le match. Plus tard, j’ai voyagé une bonne dizaine de fois au Japon. Et j’adore tout autant les jeux vidéo. À l’époque, je n’avais pas d’argent, mes cousins oui. J’ai passé beaucoup de temps à les regarder jouer. J’aurais pu créer l’e-sport [rires]. Si j’étais sur Twitch aujourd’hui, je montrerais à quel point je suis fort sur Football Manager. Il ne faut pas que je dise ça, mais je suis le meilleur au monde. J’ai des amis qui m’appellent pour savoir comment gérer leur club [rires].

Une bonne dizaine de voyages au Japon, vous aimeriez vous y installer pour de bon?

Pas j’aimerais, je vais vivre au Japon. J’ai failli m’y installer en 2020, mais le projet a été repoussé à cause de la Covid. Cette envie découle de tout un tas de choses. Gamin, j’ai grandi dans un HLM, et la fenêtre de la chambre de ma mère donnait directement sur l’aéroport. Je voyais tous ces avions décoller et atterrir... Mais encore une fois, nous n’avions pas d’argent. Le Japon pour moi signifie que ce gamin que j’étais et qui ne pouvait voyager, peut maintenant aller vivre à l’autre bout du monde. Mais cela ne s’arrête pas à ça. La culture bien entendu. J’ai également sympathisé avec un kiné qui venait de Tokyo quand je jouais pour les Washington Wizards. J’échangeais avec son père qui m’envoyait des pièces anciennes de son pays ; des posters de dieux japonais auxquels je lui faisais penser physiquement. Enfin, sur place, il y a une sorte de quiétude qui fait que je m’y sens bien.

Le Salon Magic met à l’honneur cette culture japonaise sous différentes formes, notamment le travail des mangakas. Avec lesquels vous partagez les valeurs de travail et de créativité...

Tout manga est bon à lire ou tout animé bon à regarder car je respecte énormément le travail de ceux qui œuvrent dans le but de nous divertir, pour qu’on puisse prendre du plaisir. Je veux toujours donner une chance à l’œuvre. Et si en plus je peux dire aux gens: "C’est génial ce que vous avez fait", c’est le summum. Et puis, le processus de création, c’est mon kif. Ma mère est danseuse. J’ai un oncle sculpteur, un autre guitariste. Une tante qui est dans le milieu du théâtre. J’ai baigné là-dedans. Quand le travail fusionne avec la créativité, ça donne quelque chose de magique. Tout ça m’a mené à créer une résidence artistique et créative. J’invite des artistes à venir créer justement et je vois les heures de travail pour faire naître quelque chose, et là je ne peux que dire bravo. D’ailleurs, dans l’esprit du Salon Magic, un pote à moi m’a parlé des Game jam. Une façon de concevoir des jeux vidéo. On invite des designers et, en 48 h, ils doivent sortir un jeu, peut-être en rapport avec les animés ou le Japon. J’aimerais organiser ça.

Et quelles sont quelques-unes de vos références à vous?

Quand j’étais plus jeune, c’était Olive et Tom, Nicky Larson, Sailor Moon, ou encore Dragon Ball et Les Chevaliers du Zodiaque. Plus tard, je suis également tombé sur des œuvres absolument géniales comme Death Note, Claymore, Hunter x Hunter ou Afro Samurai. En général, j’aime quand c’est plaisant visuellement.

Naturellement, avez-vous un attrait particulier pour les animés ou mangas qui traitent du sport?

Je regarde avec l’œil de l’ancien sportif de haut niveau, et ça m’emmerde [rires]. C’est trop lent, et ça me frustre. Je me suis habitué à un rythme pendant 18 ou 19 ans, alors quand je regarde une œuvre sur le basket, je suis dégoûté de ne pas apprécier comme quand j’étais petit et que je regardais Olive et Tom. Là je me dis « mais gars, tu peux shooter, pourquoi tu shootes pas ? » J’analyse alors que je dois juste regarder car c’est un dessin animé [rires].

En 2005, vous avez subi une très lourde opération à cœur ouvert. Dans ces moments que l’on imagine extrêmement difficiles, avez-vous trouvé refuge dans vos passions?

Pour être honnête, dans cette période exécrable de ma vie, je ne pouvais même pas lever les bras pour tenir une manette dans les mains. En revanche, et j’en souris aujourd’hui, je me suis rendu compte que les jeux vidéo permettent de partager avec les gens qu’on aime la chose que l’on a de plus précieux au monde: le temps. C’est ce que j’ai vécu gamin, mais aussi après mon opération chirurgicale. En NBA, la saison est longue, les déplacements et les voyages parfois éreintants. Alors, quand les amis t’attendent à la maison, avec des pizzas et un bon jeu, tu arrives un peu fatigué à l’entraînement le lendemain à 9 h [rires]. Je ne citerai pas de noms de stars NBA, mais il y a eu des sessions gaming jusqu’à 3 ou 4h du matin. Ce sont beaucoup de souvenirs pour moi. Jouer à NBA Live 99 à l’Inseep; la légende Boris Diaw sur GoldenEye 007 ; les parties NBA 2K à mettre 40 points avec ton joueur alors que tu ne les mettais pas en match [rires]. Les différents jeux sont associés à des moments temporels précis, avec telle ou telle personne. Ce sont aussi ces souvenirs qui me rendent fier d’avoir été invité par Cédric Biscay sur ce bel événement, qui plus est intergénérationnel. On rencontre tout le monde ici.