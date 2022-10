"Je suis un gosse avec la musique": Louis Chedid revisite son répertoire avec le pianiste de Johnny

Ce projet, une promenade en piano-voix dans son répertoire, c’est une idée qu’on a soufflée à Louis Chedid. Une envie de Kenny Gates, le cofondateur du label [Pias]. Une série lancée avec Nicoletta, complétée récemment par un disque du regretté Arno accompagné par le prodige Sofiane Pamart. Pour son album à lui, ce En noires et blanches de quinze titres, Chedid, le paternel, a invité Yvan Cassar, pianiste et arrangeur de Johnny, Nougaro, Mylène Farmer…

"Avec Yvan Cassar, on s’était d’abord rencontrés sur une péniche en bord de Seine, via un ami commun. On se tournait autour depuis un moment en se disant: faut qu’on fasse un truc", raconte, enthousiaste au téléphone, le chanteur de 74 ans. "L’idée de faire des choses nouvelles m’excite. Quand Kenny Gates m’a proposé ça, j’ai tout de suite demandé si je pouvais le faire avec Yvan. C’était l’occasion, tout s’est goupillé!" L’occasion est belle aussi, de redécouvrir Ainsi soit-il et d’autres, et d’entendre l’inédit Si seul sans vous, dédicace au public post-pandémie. Que le duo Chedid-Cassar va retrouver en tournée, à Marseille, Carros, Sainte-Maxime et La Seyne, entre autres.

Votre discographie est vaste, pourquoi ces quinze titres-là ?

Il y avait des titres évidents comme Ainsi soit-il, comme Anne ma sœur Anne, comme T’as beau pas être beau. Mais on s’est aussi attaché à ce qu’il y avait de plus… pianistique. Parce qu’il y a beaucoup de chansons que je compose à la guitare! Ça a été une forme de sélection imposée.

Vous avez laissé vos morceaux à Yvan Cassar et accepté qu’il en fasse autre chose ?

Complètement. Bon, on a travaillé ensemble quand même! Après, on a une sensibilité commune et Yvan n’a pas cherché à déstructurer les morceaux. Il est assez fidèle à la mélodie, il a amené une forme d’arrangement, il a une telle technique… J’avais une confiance totale.

On pourrait croire ces versions piano-voix simples, c’est tout le contraire: plusieurs gammes, plusieurs instruments, plusieurs époques d’instruments…

Oui! On a travaillé sur quatre pianos différents. D’un clavier à un autre, le son n’est pas du tout le même, Yvan est un orfèvre pour ça. Et on peut les préparer, mettre un peu plus de feutre, faire que les cordes sonnent plus agressives… à l’écoute, il y a des choses très différentes dans ce disque.

Ces versions permettent aussi d’écouter vos textes autrement. En avez-vous appris davantage sur vos propres chansons ?

J’ai appris à travers l’écoute des autres. Certains me disent même que c’est une découverte, comme s’ils entendaient des nouvelles chansons. Le texte est beaucoup plus en avant, on s’y attache plus. Ce qu’on a fait, j’appelle ça du naturisme musical.

Votre poésie, voire votre gravité, ressort…

Tout à fait. Quand on fait des arrangements plus complets, guitare-batterie, la musique prend parfois le pas dessus. Sur Anne ma sœur Anne par exemple, il y a un pied très fort, une basse, des séquences synthé, presque un côté disco. C’est ça qui a fait que la chanson a marché d’ailleurs. Quand j’arrivais sur scène avec, au début, les gens tapaient dans leurs mains, je me disais: "Mais ils n’ont rien compris au texte?" C’était probablement la force du morceau. Sans cette musique, la chanson serait peut-être passée complètement à l’as… Et c’est vrai, là, on redécouvre le texte.

Même chose pour Le Chacha de l’insécurité: on croirait une critique très contemporaine…

Alors là, complètement. C’est fou comme ce texte est actuel. Le dépouillement de ce disque fait que chaque chose est encore plus sensible.

Ce disque est aussi plein de douceur, dans le prolongement du précédent. Vous avez besoin de ça, ces temps-ci ?

Oui! C’est un moment de vie où l’on a tous besoin de ça. On est assommé de choses anxiogènes, moi en tant qu’artiste, je n’ai pas envie de surenchérir. ça n’empêche pas de dire des choses importantes mais, la vie, ce n’est pas que de l’anxiogène, il y a aussi des émotions, c’est beau parfois, c’est puissant, c’est fort. Je me dis que le combat d’un artiste ça peut être celui-là: tirer les gens vers le haut, plutôt que vers le bas. Presque une mission.

Vous avez pris, paraît-il, des cours de piano pour accompagner votre binôme sur scène...

Oui! Je suis un gosse avec la musique. Je ne suis pas blasé, j’ai la sensation d’avoir quelque chose à prouver, de plus en plus. Donc des cours de piano, oui. Je jouais un peu mais il fallait faire mieux… Attention, je ne vais pas faire dix mille trucs sur scène. J’ai appris quelques chansons, j’ai demandé à un ami, directeur de l’école de musique de mon coin, dans le Vaucluse à côté d’Avignon… On va voir ce que ça va donner, c’est le public qui décide mais je suis content. C’est une expérience, je vais me retrouver quasiment à poil sur scène, alors qu’en général j’ai la guitare. ça m’excite!

Savoir+

Louis Chedid et Yvan Cassar en concert.

Vendredi 28 octobre, salle Juliette-Gréco, Forum Jacques-Prévert, à Carros. Tarif: 25 euros.

Mardi 2 novembre, Espace Julien à Marseille. Tarif: 51 euros.

Samedi 3 décembre au Carré Léon-Gaumont, à Sainte-Maxime. Tarifs: 38 euros, réduit de 20 à 28 euros.

Samedi 28 janvier, centre culturel Tisot à La Seyne-sur-Mer. Tarif à venir.