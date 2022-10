"Je ne regrette rien": figure de la radio depuis 50 ans, Jacques Vendroux se livre avant le Mondial au Qatar

Ne parlez pas de retraite à Jacques Vendroux. À 74 ans, l’ancien directeur des sports de Radio France a rejoint Europe 1 en 2021 avec l’envie d’un rookie. Alors que la Coupe du monde au Qatar se profile, ce qui serait sa 14e édition en tant que journaliste, celui qui officie dans de nombreuses cases sur les ondes d’Europe 1 demeure comme un enfant avant Noël. Il attend ça avec impatience.

Comment se sent-on avant une Coupe du monde quand on en a déjà couvert treize?

Je suis toujours émerveillé par les grandes compétitions, peu importe lesquelles. Je suis un enfant gâté, ça va être ma quatorzième Coupe du monde, j’ai passé 55 ans à Radio France et je suis face à un nouveau challenge à Europe 1. Je suis heureux.

Ce Mondial au Qatar est très décrié, quelle est votre position?

Je suis très confiant sur l’organisation. On aura jusqu’à quatre matches par jour et tous les matches auront lieu dans un rayon de 70 kilomètres. Oui, c’est le Mondial de la démesure avec des stades qui peuvent être climatisés mais je ne comprends pas les débats autour de ce Mondial, ce n’est pas maintenant qu’il faut protester, c’était il y a douze ans, au moment de l’attribution. On ne découvre pas le Qatar aujourd’hui. Et puis personne ne s’est offusqué quand le Qatar a organisé les Mondiaux de handball ou d’athlétisme, pourquoi diaboliser le football? Avant le Mondial en Russie en 2018, on ne disait rien alors que ce n’était pas plus glorieux... Honnêtement, je vais au Qatar sans état d’âme.

Qu’est-ce qui vous plaît sur Europe 1 à un âge où vous pourriez profiter de la vie?

L’information m’excite. Commenter des matches, bosser en équipe. J’ai passé de merveilleux moments à Radio France même si ça ne s’est pas terminé comme je l’entendais avec tout le monde mais je demeure un agité et Europe 1 me permet de prendre du plaisir.

Vous avez de nombreux rendez-vous sur Europe 1, pourquoi?

J’aime faire des thématiques, avoir des rendez-vous fixes à l’antenne. Et Europe 1 me donne la possibilité de le faire, de continuer mon rêve, de poursuivre ce que j’aime faire avec un côté espiègle. Je m’éclate à Europe 1.

Pourquoi Europe 1?

C’est une immense radio qu’il faut respecter même si les audiences sont moins bonnes qu’avant. C’est un honneur de bosser sur cette radio, il faut se conformer au cahier des charges, avoir des idées. Quand on voit le nom des studios d’Europe 1, ça vous montre quelque chose: Jean-Luc Lagardère, Coluche, etc. Quand on arrive dans cette maison, on rentre dans une cathédrale, on doit se comporter dignement.

On vous sait très proche de Michel Platini, essayez-vous de le convaincre de vous rejoindre à Europe 1?

Je fais tout pour. Il ne se passe pas un jour sans que je ne cherche pas à le convaincre. Pendant 15 ans, il a joué tous les dimanches avec le Variété Club de France pour des œuvres caritatives, c’est mon ami, mon frère. J’ai une confiance incroyable en lui, il est sain. Si je pouvais terminer ma carrière en commentant un match de football avec lui, ça serait parfait.

Vous pensez à la retraite?

J’ai un contrat jusqu’à fin 2023 avec Europe 1, les JO de Paris de 2024 sont juste derrière, terminer sur ça, oui, on peut l’envisager. La fin serait idéale.

Ça représente quoi, une Coupe du monde, pour vous?

Mon grand-père me demandait si j’étais payé pour couvrir un Mondial quand j’étais jeune. J’ai été marqué par sa question car on est payé pour réaliser notre rêve. J’ai débuté en 1966 et c’était déjà un rêve. On voyage. En 1994, on a parcouru les USA pour un Mondial, en 2010 en Afrique du Sud, France 1998, ce sont des moments exceptionnels.

Avez-vous un regret dans le choix du pays organisateur d’un Mondial?

Je suis triste de ne pas avoir vécu une Coupe du monde au Maroc, au Cameroun, au Sénégal, dans un pays d’Afrique qui vibre pour le football. J’aurai aimé commenter un Mondial dans l’un de ces pays. Ce sont des mordus de football.

Qu’est-ce qui vous plaît à la radio?

C’est un média éternel, indispensable, réactif et de proximité. Ça a toujours été mon truc la radio, dès mes débuts, il faut que ça aille vite et la télévision n’allait pas assez vite pour moi. J’ai débuté à la télévision et je suis vite parti sur les ondes. Je ne regrette rien.