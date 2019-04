"J’ai eu des moments difficiles": Cœur de Pirate se confie avant son concert à Monaco ce mardi

Dix ans que la petite voix flûtée de Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate résonne à nos oreilles.

Cinq albums et d’innombrables concerts plus tard, la Québécoise revient nous visiter pour un concert unique au Grimaldi Forum où elle présentera les chansons de son dernier opus, En cas de tempête ce jardin sera fermé, paru l’an dernier.

À peine débarquée à Paris, elle a décroché son téléphone pour répondre à nos questions, avec la sincérité et le franc-parler qui la caractérisent…

Vous souvenez-vous de votre précédent passage à Monaco?

"Oui, assez bien. Ce devait être pour la tournée de mon premier album. C’est loin, mais j’en garde un excellent souvenir. En tout cas, je suis vraiment ravie de revenir jouer ici."

Dans quelle formation et avec quel répertoire tournez-vous?

"En formation pop classique: basse, batterie, guitare, claviers. Je joue le best of de mes dix ans et les chansons du nouvel album: En cas de tempête ce jardin sera fermé."

Quel titre étrange. D’où vient-il et que signifie-t-il pour vous?

"J’ai lu ça un jour, sur un panneau à l’entrée d’un square à Paris. Je crois qu’ils l’ont enlevé depuis. J’y avais trouvé un côté poétique, un peu surréaliste. Et puis la tempête a fini par arriver, à Paris avec les attentats et dans ma vie aussi. Plusieurs chansons de l’album évoquent cela. Du coup, le titre faisait sens."

Vous avez traversé des tempêtes?

"Comme tout le monde. À la fin de la dernière tournée, je me suis retrouvée très seule et très vide. J’ai eu des moments difficiles. Ma participation à La Nouvelle Star m’a redonné le goût du partage. Je n’étais pas sûre de pouvoir à nouveau écrire, mais je me disais que je pourrais utiliser mon expérience pour manager des artistes ou faire de la production. Et puis l’inspiration est revenue…"

Vous avez pourtant déclaré à la sortie du disque que ce serait sans doute le dernier, pourquoi?

"Parce que le métier a beaucoup changé et que ça n’a plus beaucoup de sens de continuer à travailler comme on le faisait avant. Ça ne veut pas dire que je n’écrirai plus de chansons, ni que je vais arrêter de tourner. Simplement, je pense utiliser d’autres supports que celui du disque. Vous n’en avez pas encore fini avec Cœur de Pirate! (rires)."

D’où vient ce nom au fait? Un rapport avec vos tatouages?

"Non. C’est juste que Béatrice Martin ça ne sonnait pas terrible comme nom de scène. Je voulais quelque chose de plus intéressant. Comme un personnage derrière lequel me cacher. J’ai trouvé ça bien "Cœur de pirate". Il faut croire que j’avais raison puisqu’on continue à me poser la question."

Comment est née votre vocation de chanteuse?

"Par hasard. Ça ne faisait pas vraiment partie de mes plans. Mes parents faisaient un peu de musique, j’étais inscrite au conservatoire, mais je n’avais jamais envisagé ça comme carrière. Et puis, j’ai eu un gros chagrin d’amour et j’ai écrit pour l’exorciser. Les chansons du premier album sont venues comme ça. Je les ai mises sur internet et ça a démarré. Je me suis aperçue que je savais faire ça: écrire des chansons. Alors j’ai continué."

Quels artistes vous inspiraient?

"Je ne peux pas dire que j’ai eu de modèle particulier. J’écoutais beaucoup de chanson française. Si je dois citer quelqu’un en particulier, je dirai quand même Jacques Brel, pour son écriture et l’intensité de l’interprétation."

Votre voix est très particulière.La considériez-vous comme un atout?

"Oh non, pas du tout! Tout le monde me disait que je ne pourrai jamais faire carrière avec une voix pareille. Le public en a décidé autrement…"

Comment travaillez-vous?

"C’est généralement la mélodie qui vient en premier. Je me mets au piano et je travaille autour de ces quelques notes de musique. Le texte vient ensuite se greffer sur la partition, le plus souvent en forme d’écriture automatique."

Vos chansons parlent beaucoup d’amours déçues, de blessures intérieures…

"C’est ce que je vis, hélas. J’ai eu pas mal de déconvenues amoureuses. Il faut croire que je ne suis pas la seule et que les gens s’y retrouvent puisqu’ils aiment mes chansons."

La presse people et les réseaux sociaux semblent se passionner pour vous. Ça vous ennuie ou ça vous amuse?

"Ça m’amuse plutôt de faire le buzz. J’aime bien lancer des trucs pour voir ce que ça va devenir dans les journaux et sur internet. Et je dois dire que je suis rarement déçue! (rires)."

Vous fêterez vos 30 ans en septembre. Un anniversaire important?

"Pour tout vous dire, je n’y avais pas pensé jusqu’à ce que, ce matin, je me découvre un premier cheveu blanc et que maintenant vous me posiez la question. Il va falloir que j’y réfléchisse! (rires)."

