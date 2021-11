Jacques Attali, David Martinon, Sarah El Haïry... A Saint-Raphaël, vingt conférences pour penser l’avenir

Une nouvelle fois, Nicolas Bouzou a réuni des intellectuels de très haut niveau à Saint-Raphaël. Les Rencontres de l’avenir qu’il a programmé du 3 au 5 décembre pourront enfin se tenir en présentiel. Le palais des congrès accueillera le grand public gratuitement sur inscription sur le site de la ville (pass sanitaire et masque obligatoires). Une vingtaine de conférences, débats mais aussi échanges avec les auditeurs promettent des journées particulièrement enrichissantes.

Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français, fondateur du cabinet de conseil Astérès qui produit des études économiques, et du Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels européens libéraux et progressistes. Il est directeur d’études et enseignant au sein du Master 2 et MBA Droit des affaires et Management-Gestion de l’École de droit et de management à l’université Paris II Assas. Auteur de nombreux ouvrages, Nicolas Bouzou a publié cette année "Homo Sanitas" chez XO Éditions.

L’ambassadeur de France en Afghanistan

"Les gens ont besoin de se retrouver et d’assister en direct aux conférences, précise-t-il. Sont invités les habitués des deux premières éditions mais aussi David Martinon, ambassadeur de France en Afghanistan, qui a supervisé, depuis un conteneur blindé dans l’aéroport de Kaboul, les évacuations de ressortissants français et de civils afghans. C’est une personne très courageuse qui nous racontera tout cela. Une conférence exceptionnelle aussi avec Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, afin de réfléchir à l’avenir de la puissance européenne, à la veille de la présidence française du conseil de l’union européenne".

Nicolas Bouzou lui demandera d’ailleurs dans quelle mesure l’Europe peut devenir une puissance comme la Chine et dans quelle mesure la présidence française peut y contribuer. "L’avenir entre l’Europe et la Chine est une problématique centrale. La Chine est de plus en plus puissante, susceptible de perturber l’ordre mondial. La Chine n’est ni un ennemi, ni un allié, il faut inventer une vraie relation entre cette deuxième économie mondiale et l’Europe", confie l’économiste.