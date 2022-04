Invités par la princesse Stéphanie, les étudiants du cirque d'Ukraine feront le show au Festival du cirque de Monte-Carlo

La plus jeune de la troupe a 11 ans, le plus âgé 19 ans. Des adolescents comme tant d’autres qui évoluent sur la scène et dans les coulisses du théâtre Princesse Grace. Quand le noir se fait dans la salle et la répétition commence, la concentration va de pair et ils se préparent à montrer l’étendue de leur talent: danse, jonglage, acrobaties aériennes. Un savoir-faire qu’ils apprennent dans les écoles de cirque de Kiev et Kharkiv, où ils sont étudiants.

Illustration Photo Frédéric Nebinger/Palais princier.

Aux premiers jours de la guerre qui touche leur patrie, l’Ukraine, depuis le mois de février, ils ont trouvé refuge à Budapest en Hongrie. Accueillis par les équipes du Cirque de Budapest. Une trajectoire qui a donné l’idée à la princesse Stéphanie et aux équipes du festival du cirque de Monte-Carlo de leur proposer de venir en Principauté. "J’ai pensé que ça leur ferait plaisir" "Quand nous avons appris que les élèves ukrainiens étaient réfugiés avec leurs professeurs, je me suis souvenu avoir assisté l’an dernier à la soirée finale après les examens de l’école du cirque de Kiev et de la qualité de ce spectacle, rembobine Urs Pilz, directeur artistique du festival monégasque. J’ai pensé à ces étudiants, que ça leur ferait plaisir de pouvoir faire ce spectacle à Monaco et d’en faire une charité". La machine de réactivité en Principauté s’est alors mise en branle: le théâtre Princesse Grace a ouvert ses portes, l’hôtel Marriott a mis des chambres à disposition, plusieurs sponsors ont prêté main-forte pour organiser la logistique et la venue de la troupe depuis Budapest, en autobus.

Illustration Photo Frédéric Nebinger/Palais princier.

Arrivés lundi en Principauté, les étudiants et leurs professeurs ont pu découvrir la relève de la garde au Palais, le Rocher. Ainsi qu’une visite du musée du cirque à Tourrette-Levens, guidé par le maître des lieux, Alain Frère. "Pour ces représentations, j’ai pensé aussi à associer des artistes de Monaco. Ainsi, un trio de Femina Sports proposera un numéro intégré au spectacle et des élèves de l’école Tous en piste seront présents pour animer l’entrée du théâtre", souligne Urs Pilz, suivant du regard les répétitions de ce show dont la première aura lieu ce vendredi soir. Kiev, une patrie de cirque En expert du monde circassien, le directeur artistique rappelle d’ailleurs que de nombreux artistes en provenance d’Ukraine se sont produits depuis trente ans sur la piste aux étoiles du chapiteau de Fontvieille. "L’Ukraine avec le Canada, sont au top au niveau des écoles de cirque dans le monde. En Ukraine, les écoles et les académies enseignent la tradition du cirque, sur l’acrobatique et l’artistique. Et le pays produit chaque année le plus d’artistes de cirque de très haute valeur. Beaucoup ont d’ailleurs été primés à Monaco".

Illustration Photo Frédéric Nebinger/Palais princier.

Ce sera peut-être un jour le cas des jeunes artistes qui se produiront ce soir et samedi pour la première en Principauté. Samedi qui marquera aussi la douzième journée mondiale du cirque dans le monde. "Avec la fédération mondiale du cirque, dont la princesse Stéphanie est présidente d’honneur, nous avons mis en place également des aides pour les animaux des zoos et des cirques itinérants en Ukraine, pour leur envoyer des fonds qui servent à acheter de la nourriture et des médicaments pour les bêtes", continue Urs Pilz. Et les fonds récoltés au cours des trois spectacles du week-end à Monaco iront, eux, soutenir les écoles de cirque d’Ukraine et certains studios de danse, de jonglage du pays. "Même si l’avenir en Ukraine, tous ces réfugiés ont l’espoir un jour de revenir dans leur pays". Savoir +

Spectacles au théâtre Princesse Grace ce vendredi soir à 20 heures, samedi 16 avril à 15 heures et 20 heures.

Tarifs adultes de 40 à 50 euros, enfants de 25 à 30 euros.

Réservations au 93.25.32.27 et www.tpgmonaco.mc

Illustration Photo Frédéric Nebinger/Palais princier.