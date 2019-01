INTERVIEW. Marie-Claude Pietragalla vous donne envie d'aller voir son "Lorenzaccio" ce dimanche à Cannes

Un dialogue, physique et cérébral à la fois. Face à la scène, le public aura l’impression d’être confronté à un objet artistique peu conventionnel.

Une pièce de théâtre dansée? Un spectacle de danse dialogué? Pas besoin de trancher.

Le Théâtre du corps pousse à l’immersion totale, sous l’impulsion de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault.

Unis dans la vie, ils associent leurs visions créatrices, comme metteurs en scène et chorégraphes, tout en faisant partie de la distribution de ce Lorenzaccio rempli de...