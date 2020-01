INTERVIEW. Jean-Marie Périer: "Depuis 1956, j’improvise, je m’en fous!"

Françoise Hardy en mini robe métallique. Eddy Mitchell en chapeau de cow-boy. Johnny Hallyday à l’armée. Michel Polnareff sans ses lunettes.

Mais aussi les Rolling Stones en tournée, Chuck Berry backstage, Bob Dylan, les Beatles... Qui donc peut bien rassembler tout ce beau monde dans un seul livre?

Jean-Marie Périer, bien sûr, qui a ressorti les archives pour 1960-1970, un nouveau recueil de photos et anecdotes de ses années Salut les copains. L’ancien photographe du célèbre magazine pour ados créé en 1962 est toujours ravi de partager ces folles décennies. Des années yé-yé qu’il raconte sur scène aussi. Et à tous ceux qui l’arrêtent dans la rue pour lui poser des questions. Chez lui, à Villeneuve-d’Aveyron où il s’est installé, ou à Nice où il était récemment pour signer son nouveau livre. On en a profité pour le rencontrer. Bavard, passionné, curieux, le photographe, qui fêtera ses quatre-vingts ans le 1er février, se laisse aussi gagner par la nostalgie.

Pourquoi un spectacle?

Pour faire plaisir aux gens. Et puis parce que souvent, on me demande les mêmes histoires. C’est assez fatigant la scène, je n’ai jamais appris à respirer et je vais avoir quatre-vingts ans! Mais je suis très content de faire ce spectacle et je continuerai chaque fois qu’on me le demande. En revanche, je n’ai pas de tourneur, rien, c’est artisanal!

Encore un livre?

J’en ai déjà fait quatre alors, pour celui-là, je voulais des inédits. J’ai repris mes archives et franchement, certaines, je les avais oubliées! Quand je fais un livre ou une expo, ce n’est pas pour montrer mon immense talent, ça je m’en fous, c’est pour faire plaisir, parce que ces photos sont les souvenirs d’une génération.

Plus qu’une génération d’ailleurs?

Oui, c’est fou. Il y a des gens beaucoup plus jeunes qui ont la nostalgie de cette époque qu’ils n’ont pas connue. Pourtant quand vous écoutez les Beatles aujourd’hui, c’est comme si moi j’écoutais Mistinguett... et je peux vous dire que je n’écoute pas Mistinguett!

Vous êtes très actif sur Instagram, avec plus de 36 000 abonnés…

Oui, je mets une photo tous les jours, comme les mômes. Mais eux mettent un hashtag et passent à autre chose. Moi, j’écris un texte.

Des histoires en deux mille caractères, c’est parfait : ça fait travailler le citron, c’est bon pour un vieux.

Tous photographes avec Instagram?

Oui. Il y a des mauvaises photos bien sûr, mais beaucoup de pros font des mauvaises photos aussi…J’ai toujours été pour les nouvelles technologies, je crois que tout progrès industriel apporte de nouveaux artistes. Au milieu de ceux qui font n’importe quoi, il y a forcément des types bons qui vont sortir.

Pas de photos de vous en revanche?

Non, j’ai horreur des selfies, ça nous donne un air de turbot à l’étalage. Ça me sidère ça, que les gens mettent des photos d’eux tout le temps.

Vous n’avez jamais eu envie d’être le sujet principal de la photo, vous?

Alors là, pas du tout! En fait, ma vie s’est arrêtée en 1956, pour une raison, sur laquelle je ne m’étendrai pas, quand j’ai décidé de ressembler à mon père, François Périer. [En 1956, Jean-Marie Périer apprend que son père biologique est Henri Salvador, ndlr.]

À ce moment-là, j’ai arrêté la musique, le plus important pour moi. Depuis 1956, j’improvise, je m’en fous! C’est pour ça que j’ai changé de métier tous les dix ans, de pays, de femme… J’ai arrêté la photo en 1973, j’ai repris en 1990, ça ne me manquait pas. Je me fous de tout, sauf de la musique que je ne ferai jamais.

C’est un regret?

Un regret éternel bien sûr. L’avantage, c’est qu’à mon âge, je sais que je ne le ferai plus. Musicien du dimanche, très peu pour moi. Si j’avais continué… Michel Legrand n’aurait eu qu’à bien se tenir!

Vous dites que vous êtes un dilettante et qu’en étant dilettante, "on n’est jamais un grand". Vous ne seriez donc pas un grand photographe?

Non, je ne le serai jamais mais ça ne fait rien. Ça m’a fait une putain de belle vie et c’est ce qui compte.

Pour être un grand, c’est rude, tu voues ta vie à quelque chose qui te la bousille. Moi, en faisant autrement, je me suis fait la vie belle.

Pour réussir ma vie finalement, j’ai fait en sorte de bien la rater!