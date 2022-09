Interview de Zelensky, crise énergétique... Le Grand JT des Territoires du samedi 24 septembre

UKRAINE: ENTRETIEN EXCLUSIF DE VOLODYMYR ZELENSKY

Il est à la tête d’un pays en guerre depuis 7 mois, Volodymyr Zelensky était l’invité exceptionnel de l’émission Face aux Territoires ce vendredi 23 septembre. Une émission enregistrée depuis Kiev, dont vous découvrirez un extrait dans quelques instants.

ENERGIE: LA RELANCE DU CHARBON

A peine mise à l’arrêt, elle reprend déjà du service. La centrale à charbon "Emile Huchet" sera relancée d’ici quelques jours. Conséquence de la crise énergétique, nous expliquera MoselleTV.

RADIO: LES ONDES EN MAL DE JEUNES

Symboles du lien social et des territoires, les radios associatives peinent à susciter de nouvelles vocations. Les jeunes désertent les ondes en cette rentrée, nous dira LMtv Sarthe.

"SELFIE ROOMS": TENDANCE POUR POSTER

Pour faire des selfies et autres vidéos, choisissez votre box. En Bretagne, la première selfie box vient d’ouvrir ses portes. Pour une quinzaine d’euros, il vous est désormais possible de poser et poster dans des décors originaux. Un sujet, sans filtre, de TVR, en fin de journal.